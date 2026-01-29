Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Юрій Берендій
29 січня 2026, 19:25
232
Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня
Відключення світла Черкаси - графіки для Черкаської області на 30 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Завтра, 30 січня, в Черкасах та області за командою НЕК "Укренерго" будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії для населення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про те, коли не буде світла в Чекраській області повідомило "Черкасиобленерго".

В "Черкасиобленерго" зазначили, що обмеження будуть діяти через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Також для промисловості та бізнесу Черкащини 30 січня з 00:00 до 24:00 запровадять графіки обмеження потужності.

відео дня
Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня
Графіки відключення світла у Черкаській області на 30 січня / Скріншот

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 1.2

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Черкаси Умань Черкаська область Черкащина відключення відключення Новини Черкаси відключення світла Відключення світла Черкаська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕК

Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕК

20:56Україна
Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причину

Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причину

19:42Війна
"Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

"Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

19:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

Гороскоп на завтра 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

Останні новини

20:56

Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕК

20:36

У Києві відновлюють навчання в школах: ЗМІ дізналися терміни та форми занять

20:34

Тернопільщину атакують сильні морози: коли температура впаде до -21

20:03

Швидко, просто і дуже смачно: шикарний салат за 5 хвилин

19:42

Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причинуВідео

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26
19:40

"Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

19:37

Путін дав час до квітня: в ОП розкрили плани росіян щодо Донбасу

19:26

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

19:25

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Реклама
19:10

Щодо чергового "повітряного" перемир'я: що потрібно знатиПогляд

19:04

Більше половини доби без світла: нові графіки вимкнення в Сумах 30 січня

18:59

Відключення світла в Запорізькій області 30 січня - коли не буде електроенергії

18:42

РФ готує нові обстріли: тривожний прогноз про масштабні відключення в Україні

18:38

Світла не буде в усіх областях: українцям розповіли про графіки на 30 січня

18:35

Трагедія у Кривому Розі: Шахеди влучили у житлові будинки, є жертви

18:28

Вдарив ножем прямо в шию: військовий ледь не загинув на Черкащині

18:22

Пральна машина "з’їдає" ваші гроші: який режим витрачає найбільше енергії

18:04

Без дефіциту, але дорожче: незамінний продукт скоро зросте в ціні

17:47

Куди зникли останки Ярослава Мудрого, Хмельницького і Сагайдачного - розкрито таємницюВідео

17:44

Зірки "Бріджертонів" звернулися до українців: відбулася прем'єра 4 сезонуВідео

Реклама
17:33

Українців попередили про новий масований удар Росії - до чого готуютьсяВідео

17:13

Новий удар по гаманцю: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

17:09

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС заявили про готовність та чутливі питання

17:01

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг

16:42

Долар раптово полетів угору: новий курс валют на 30 січня

16:39

"Бій з кров'ю": Тіна Кароль зробила жорстке передбачення про НацвідбірВідео

16:27

Червоний рівень небезпеки: в Україні влупить -30, рятувальники назвали датуВідео

16:18

Росіяни намагаються прорвати кордон: в ДПСУ назвали найгарячіші напрямки

16:14

Скільки годин на день повинен працювати котел, щоб платити менше - точна цифра

16:00

Євро по 50 залишиться в пам'яті: експерт розкрив, що буде з курсом валют у лютому

15:51

Світло більше не вимикатимуть: для якої категорії громадян скасують обмеження

15:43

Три знаки зодіаку незабаром знайдуть довгоочікуване щастя - хто вони

15:39

Настя Каменських натякнула на кінець історії кохання: "Не завжди щасливий"Відео

15:16

Арктичний удар по Україні: Діденко назвала найморозніші дні

15:14

Кадиров вперше після чуток про хворобу вийшов до камер і заговорив про переговориВідео

15:13

Як за 15 хвилин приготувати буряк: кухар поділився секретним трюком

14:45

Багато військових - на щиті: Україна повернула тіла загиблих воїнівФото

14:25

Драматичне падіння: хто вибив Україну з трійки лідерів Євробачення-2026

14:15

Як правильно звертатися "тьотя" чи "тітка": філологиня здивувала відповіддю

14:15

"Бог великий": 57-річний Марк Ентоні стане батьком увосьме

Реклама
14:12

В Україні можуть тимчасово зупинити навчання: у МОН надали нові рекомендації

14:01

Чому "руханка" — не те саме, що "зарядка": несподівана правда

13:47

"Я звинувачую себе": чоловік відомої ведучої розповів про втрату сина на фронті

13:17

Євробачення-2026: оголошено ведучих конкурсу

12:27

Не просто збіг: що характер вашого собаки говорить про вас

12:25

Чому жінкам 30 січня не можна займатися рукоділлям: яке церковне свято

12:23

"Буде наказ": Тополя зробив заяву про повернення на фронт

12:23

Світоліна програла в півфіналі Australian Open, але встановила особистий рекорд

12:00

Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

11:58

У папуг немає голосових зв’язок — але вони говорять: як це можливо

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти