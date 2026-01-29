Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

https://glavred.net/regions/grafiki-izmenilis-kogda-ne-budet-sveta-v-cherkasskoy-oblasti-30-yanvarya-10736441.html Посилання скопійоване

Відключення світла Черкаси - графіки для Черкаської області на 30 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Завтра, 30 січня, в Черкасах та області за командою НЕК "Укренерго" будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії для населення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про те, коли не буде світла в Чекраській області повідомило "Черкасиобленерго".

В "Черкасиобленерго" зазначили, що обмеження будуть діяти через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Також для промисловості та бізнесу Черкащини 30 січня з 00:00 до 24:00 запровадять графіки обмеження потужності.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 30 січня / Скріншот

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 1.2

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Відключення світла 30 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

