"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

Актор Петро Крилов поповнив ряди ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/ranzaar

Петро Крилов опублікував фото у військовій формі

У Дикому театрі, де служить артист, пишаються його рішенням

Український актор Петро Крилов поповнив лави Збройних Сил України. Однак поки не сказав, де саме проходить службу.

Крилов поділився новиною в своєму Instagram. Він опублікував фото у військовій формі.

Петро Крилов розповів, що все життя вважав, що "до питань життя і смерті варто ставитися послідовно". Так, наприкінці листопада актор почав готуватися до вступу в Збройні Сили України.

"Спокійно, вдумливо, без паніки та істерик. Вибрав напрямок, вибрав підрозділ. Етап анкетування, кілька онлайн-співбесід і нарешті офлайн-зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Зараз я військовослужбовець. З чим себе і вітаю", – написав Крилов.

У Дикому театрі, де служить Петро, зазначили, що пишаються його рішенням стати на захист України. Там розповіли, що Крилов виконував роль Майстра у виставі "Метод 46", проте 31 січня вона відбудеться за участю Олекси Гладушевського. Після цього буде невелика пауза в прокаті, щоб театр ввів нового актора.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Український актор театру, кіно і дубляжу Назар Задніпровський ("Скажене весілля", "Слуга народу") заявив, що не був мобілізований до армії через хворобу.

Письменник і волонтер Андрій Любка повідомив про рішення мобілізуватися до лав Збройних сил України. Це рішення він прийняв у жовтні 2025 року.

Про особу: Петро Крилов Петро Крилов — український актор театру і кіно. Крилов народився 24 листопада 1987 року в Києві. Закінчив КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Миколи Рушковського) у 2012 році. Також навчався в Літній школі Інституту Лі Страсберга в США. Грала в "Дикому театрі" (Київ). Відома за ролями в серіалах і фільмах: "Сутичка", "Брати по крові", "Олена і капітан".

