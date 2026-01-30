"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

Коротко:
- Петро Крилов опублікував фото у військовій формі
- У Дикому театрі, де служить артист, пишаються його рішенням
Український актор Петро Крилов поповнив лави Збройних Сил України. Однак поки не сказав, де саме проходить службу.
Крилов поділився новиною в своєму Instagram. Він опублікував фото у військовій формі.
Петро Крилов розповів, що все життя вважав, що "до питань життя і смерті варто ставитися послідовно". Так, наприкінці листопада актор почав готуватися до вступу в Збройні Сили України.
"Спокійно, вдумливо, без паніки та істерик. Вибрав напрямок, вибрав підрозділ. Етап анкетування, кілька онлайн-співбесід і нарешті офлайн-зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Зараз я військовослужбовець. З чим себе і вітаю", – написав Крилов.
У Дикому театрі, де служить Петро, зазначили, що пишаються його рішенням стати на захист України. Там розповіли, що Крилов виконував роль Майстра у виставі "Метод 46", проте 31 січня вона відбудеться за участю Олекси Гладушевського. Після цього буде невелика пауза в прокаті, щоб театр ввів нового актора.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Український актор театру, кіно і дубляжу Назар Задніпровський ("Скажене весілля", "Слуга народу") заявив, що не був мобілізований до армії через хворобу.
Письменник і волонтер Андрій Любка повідомив про рішення мобілізуватися до лав Збройних сил України. Це рішення він прийняв у жовтні 2025 року.
Вас може зацікавити:
- Учасник "Зважених та щасливих" вступив до лав ЗСУ — як він виглядає зараз
- P. Diddy зізнався у причетності до вбивства Тупака Шакура — NYP
- Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком — деталі
Про особу: Петро Крилов
Петро Крилов — український актор театру і кіно.
Крилов народився 24 листопада 1987 року в Києві. Закінчив КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Миколи Рушковського) у 2012 році. Також навчався в Літній школі Інституту Лі Страсберга в США.
Грала в "Дикому театрі" (Київ). Відома за ролями в серіалах і фільмах: "Сутичка", "Брати по крові", "Олена і капітан".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред