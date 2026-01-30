Рус
Пів країни "заміновано": поліція масово отримує тривожні повідомлення

Маріна Фурман
30 січня 2026, 13:16
74
Сигнали про мінування фіксують у низці областей, зокрема у Києві.
полиция
Поліція отримує повідомлення про мінування установ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, поліція Києва

Головне:

  • В Україні надходять повідомлення про мінування різних установ
  • Правоохоронці перевіряють об’єкти

У пʼятницю, 30 січня, Україною прокотилася масштабна хвиля повідомлень про нібито мінування навчальних закладів, державних установ та інших підприємств у 21 регіоні та у Києві. Про це повідомляє Національна поліція України.

Наразі правоохоронці перевіряють об’єкти.

відео дня

"30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінування належних їм будівель", - йдеться в повідомленні.

У яких регіонах надходили повідомлення про замінування

Станом на 12:10 до підрозділів Нацполіції надійшло понад 2000 повідомлень про мінування у наступних областях:

  • Вінницькій;
  • Волинській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Закарпатській;
  • Запорізькій;
  • Івано-Франківській;
  • Київській;
  • Кіровоградській;
  • Львівській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Полтавській;
  • Рівненській;
  • Сумській;
  • Тернопільській;
  • Харківській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Чернівецькій;
  • Чернігівській.

Також поліція Києва повідомила, що 30 січня отримала повідомлення про мінування низку держустанов, навчальних закладів та підприємств і перевіряє цю інформацію.

"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась. Триває перевірка щодо інших об’єктів", - резюмували в Нацполіції.

Війна в Україні - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня. У Росії підтвердили "енергетичне перемир’я", проте є один нюанс: воно триватиме до 1 лютого, повідомив Пєсков.

Попри "енергетичне перемирʼя", РФ продовжує завдавати ударів по Україні. Зокрема, "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між двома великими містами України - Дніпром та Запоріжжям. Причина - Росія атакує залізничну інфраструктуру і ворожі дрони фіксують біля маршрутів курсування поїздів.

Крім цього, пізно ввечері 29 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури також пошкоджено будинок.

Інші новини:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва мінування новини України
