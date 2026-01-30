Пів країни "заміновано": поліція масово отримує тривожні повідомлення

Сигнали про мінування фіксують у низці областей, зокрема у Києві.

Поліція отримує повідомлення про мінування установ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, поліція Києва

Головне:

В Україні надходять повідомлення про мінування різних установ

Правоохоронці перевіряють об’єкти

У пʼятницю, 30 січня, Україною прокотилася масштабна хвиля повідомлень про нібито мінування навчальних закладів, державних установ та інших підприємств у 21 регіоні та у Києві. Про це повідомляє Національна поліція України.

Наразі правоохоронці перевіряють об’єкти.

"30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінування належних їм будівель", - йдеться в повідомленні.

У яких регіонах надходили повідомлення про замінування

Станом на 12:10 до підрозділів Нацполіції надійшло понад 2000 повідомлень про мінування у наступних областях:

Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Закарпатській;

Запорізькій;

Івано-Франківській;

Київській;

Кіровоградській;

Львівській;

Миколаївській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Сумській;

Тернопільській;

Харківській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Також поліція Києва повідомила, що 30 січня отримала повідомлення про мінування низку держустанов, навчальних закладів та підприємств і перевіряє цю інформацію.

"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась. Триває перевірка щодо інших об’єктів", - резюмували в Нацполіції.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня. У Росії підтвердили "енергетичне перемир’я", проте є один нюанс: воно триватиме до 1 лютого, повідомив Пєсков.

Попри "енергетичне перемирʼя", РФ продовжує завдавати ударів по Україні. Зокрема, "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між двома великими містами України - Дніпром та Запоріжжям. Причина - Росія атакує залізничну інфраструктуру і ворожі дрони фіксують біля маршрутів курсування поїздів.

Крім цього, пізно ввечері 29 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури також пошкоджено будинок.

