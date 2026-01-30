Пів країни "заміновано": поліція масово отримує тривожні повідомлення

Головне:
- В Україні надходять повідомлення про мінування різних установ
- Правоохоронці перевіряють об’єкти
У пʼятницю, 30 січня, Україною прокотилася масштабна хвиля повідомлень про нібито мінування навчальних закладів, державних установ та інших підприємств у 21 регіоні та у Києві. Про це повідомляє Національна поліція України.
Наразі правоохоронці перевіряють об’єкти.
"30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінування належних їм будівель", - йдеться в повідомленні.
У яких регіонах надходили повідомлення про замінування
Станом на 12:10 до підрозділів Нацполіції надійшло понад 2000 повідомлень про мінування у наступних областях:
- Вінницькій;
- Волинській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Закарпатській;
- Запорізькій;
- Івано-Франківській;
- Київській;
- Кіровоградській;
- Львівській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Полтавській;
- Рівненській;
- Сумській;
- Тернопільській;
- Харківській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернівецькій;
- Чернігівській.
Також поліція Києва повідомила, що 30 січня отримала повідомлення про мінування низку держустанов, навчальних закладів та підприємств і перевіряє цю інформацію.
"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась. Триває перевірка щодо інших об’єктів", - резюмували в Нацполіції.
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня. У Росії підтвердили "енергетичне перемир’я", проте є один нюанс: воно триватиме до 1 лютого, повідомив Пєсков.
Попри "енергетичне перемирʼя", РФ продовжує завдавати ударів по Україні. Зокрема, "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між двома великими містами України - Дніпром та Запоріжжям. Причина - Росія атакує залізничну інфраструктуру і ворожі дрони фіксують біля маршрутів курсування поїздів.
Крім цього, пізно ввечері 29 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури також пошкоджено будинок.
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
