РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу: в ООН чітко відповіли

Анна Косик
30 січня 2026, 11:06
268
Генсек ООН назвав умови, за яких можливе самовизначення народів.
Гутерреш, Донбасс
В ООН відхилили запит РФ щодо Криму та Донбасу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з DeepState

Головне:

  • Росія хотіла визнання Криму і Донбасу за принципом самовизнання націй
  • В ООН відкинули запит Росії
  • Принцип територіальної цілісності України визнали більш пріоритетним

Російський журналіст під час пресконференції генсека ООН Антоніу Гутерреша запитав, чи може Організація Об'єднаних Націй розглядати випадок тимчасово окупованих Криму і Донбасу, як такий, до якого можна застосувати принцип самовизнання націй.

Як повідомляє Укрінформ, Гутерреш заперечив таку можливість. За його словами, є два важливі принципи - територіальної цілісності держав і самовизначення народів.

відео дня

Другий принцип реалізується лише тоді, коли наявна низка необхідних умов, які регулюються висновком управління ООН з правових питань.

"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - наголосив він.

Економіст спрогнозував долю Донбасу

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, немає сенсу відновлювати підприємства, що існували на Донбасі, в тому вигляді, в якому вони були, оскільки на більшості з них було старе радянське обладнання.

При цьому Донбас все одно має перспективу - економічну, соціальну, культурну та спортивну. Тому слід відновлювати ті підприємства, де було більш-менш сучасне обладнання, а на місці тих підприємств, де було застаріле устаткування, будувати нові, із сучасним і високотехнологічним обладнанням.

Питання контролю над Донбасом і Кримом - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна готова відвести війська від поточної лінії бойового зіткнення, в тому числі і в Донецькій області, для створення демілітаризованої зони, але тільки за умови, що Росія вчинить так само.

Раніше повідомлялося, що на мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України триває активна робота над врегулюванням територіального питання і долі Донбасу. Це залишається ключовою і найскладнішою розбіжністю сторін.

Напередодні стало відомо, що поки переговорники готуються до чергового раунду організованих США переговорів щодо припинення війни в Україні, Москва і Київ залишаються в глухому куті через ключові розбіжності, що визначають хід конфлікту з самого його початку.

Про персону: Антоніу Гутерреш

Антоніу Гутерреш — 9-й генеральний секретар ООН (з 1 січня 2017 року), 18 червня 2021 року перепризначений на другий термін. В минулому — португальський політик-соціаліст, прем'єр-міністр Португалії (з 28 жовтня 1995 до 6 квітня 2002 року), Верховний комісар ООН у справах біженців (2005—2015 років), пише Вікіпедія.

