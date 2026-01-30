РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу: в ООН чітко відповіли

Генсек ООН назвав умови, за яких можливе самовизначення народів.

В ООН відхилили запит РФ щодо Криму та Донбасу

Російський журналіст під час пресконференції генсека ООН Антоніу Гутерреша запитав, чи може Організація Об'єднаних Націй розглядати випадок тимчасово окупованих Криму і Донбасу, як такий, до якого можна застосувати принцип самовизнання націй.

Як повідомляє Укрінформ, Гутерреш заперечив таку можливість. За його словами, є два важливі принципи - територіальної цілісності держав і самовизначення народів.

Другий принцип реалізується лише тоді, коли наявна низка необхідних умов, які регулюються висновком управління ООН з правових питань.

"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - наголосив він.

Про персону: Антоніу Гутерреш Антоніу Гутерреш — 9-й генеральний секретар ООН (з 1 січня 2017 року), 18 червня 2021 року перепризначений на другий термін. В минулому — португальський політик-соціаліст, прем'єр-міністр Португалії (з 28 жовтня 1995 до 6 квітня 2002 року), Верховний комісар ООН у справах біженців (2005—2015 років), пише Вікіпедія.

