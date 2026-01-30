Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

НБУ помітно знизив офіційний курс долара та євро на початку лютого.

Курс валют в Україні на 2 лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Яким буде курс долара 2 лютого

Наскільки подешевшав євро

Скільки коштуватиме злотий 2 лютого

На понеділок, 2 лютого, Національний банк України трохи зміцнив гривню щодо основних валют. Одночасно знизився курс долара, євро та злотого. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США на 2 лютого встановлено на рівні 42,81 грн/дол., що нижче показника п'ятниці, 30 січня (42,85 грн/дол.). Таким чином, американська валюта здешевшала майже на 4 копійки.

Водночас євро помітно знизився в ціні. НБУвстановив курс на рівні 51,02 грн/євро проти 51,24 грн/євро у п'ятницю. Євро відступив від історичних максимумів, втративши одразу 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,82/42,85 грн/дол., а євро - 51,02/51,06 грн/євро.

Курс злотого на 2 лютого

Курс польського злотого також пішов на спад. НБУ встановив його на рівні 12,12 грн/злотий, що майже на 7 копійок нижче за показник п'ятниці (12,19 грн/злотий).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до кінця зими - прогноз

Економіст Олександр Хмелевський припускає, що курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року залишатиметься відносно стабільним. Після поточної корекції долар перебуватиме в межах 42,5-43,5 грн, а євро - 50-52,5 грн.

За його словами, у лютому попит на валюту в Україні очікується помірним, а Національний банк має достатні резерви, щоб утримувати курсову стабільність. Водночас Хмелевський застеріг, що закріплення долара вище 43,5 грн може запустити нову хвилю девальвації.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на п’ятницю, 30 січня, НБУ послабив гривню до долара та євро. Курс долара зріс до 42,84 грн/дол., а євро - до 51,24 грн/євро.

Також, за словами президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса, гривня залишається відносно стабільною до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У січні курс долара коливався в межах 42,35-43,41 грн, а євро зріс з 49,79 до 51,23 грн.

Крім цього, у 2026 році суттєвих коливань курсу гривні не прогнозується. За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, стабільність на валютному ринку забезпечують міжнародна фінансова підтримка та достатнє фінансування армії.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

