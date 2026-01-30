Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

Пендзін зазначив, що молочні продукти зростатимуть у ціні швидше, тоді як м’ясо та яйця залишаться відносно стабільними.

Які продукти подорожчають найбільше через проблеми в енергетиці - прогноз експерта/ Колаж: Главред, фото: parlament.ua, ua.depositphotos.com

Коротко:

Овочі залишаються дешевшими, ніж рік тому, завдяки врожаю 2025-го

Молочні продукти зростатуть у ціні, значною мірою через імпорт

М’ясо та яйця не матимуть різкого стрибка вартості

Попри стрімке зростання цін, овочі сьогодні залишаються дешевшими, ніж рік тому, завдяки хорошому врожаю 2025 року. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін в інтерв'ю Главреду окреслив, які продукти найближчим часом найбільше відчують наслідки відключень світла.

"Овочі, незважаючи на те, що вони дорожчають досить стрімко, все одно сьогодні дешевші, ніж були рік тому. Перш за все тому, що в 2025 році ми зібрали хороший урожай", - зазначив економіст. відео дня

Натомість молочні продукти дорожчатимуть істотніше, адже значною мірою спираються на імпорт, що формує їхню вартість.

Чи зростуть ціни на м'ясо

Економіст зазначив, що з м’ясом виникатимуть проблеми, проте вони стосуватимуться передусім попиту - українці купуватимуть його менше, тому виробники не зможуть різко піднімати ціни.

Аналогічна ситуація очікується і з яйцями, їхня вартість не демонструватиме істотного стрибка.

Що буде з цінами на хліб

Пендзін пояснив, що якщо порівняти ціну на хліб у грудні 2024 та грудні 2025, то вона зросла на 13%. Загалом за весь 2025 рік подорожчання склало близько 25%, що відповідає середньому щомісячному підвищенню на рівні 1-1,5%. За його словами, така тенденція збережеться й надалі, і суттєвих змін у динаміці вартості хліба не очікується.

Що буде з цінами: прогноз експерта

Заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів про можливі зміни вартості яєць. За його словами, подорожчання приблизно на 10% можливе тільки при зростанні тарифів на електроенергію. В даний час ринок залишається збалансованим, і підстав для різкого підвищення цін експерт не бачить.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні продовжує дорожчати морква. Причина - великий попит на якісні коренеплоди при обмеженій їх кількості.

Також в Україні поступово зростатиме вартість вершкового масла. Цьогорічні середні ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку, тобто орієнтовно на 12-15%.

Крім того, ціни на картоплю в Україні також почали зростати, хоча вартість цього продукту була незмінною з середини грудня минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

