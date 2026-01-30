Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

Інна Ковенько
30 січня 2026, 16:13
67
Пендзін зазначив, що молочні продукти зростатимуть у ціні швидше, тоді як м’ясо та яйця залишаться відносно стабільними.
Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла
Які продукти подорожчають найбільше через проблеми в енергетиці - прогноз експерта/ Колаж: Главред, фото: parlament.ua, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Овочі залишаються дешевшими, ніж рік тому, завдяки врожаю 2025-го
  • Молочні продукти зростатуть у ціні, значною мірою через імпорт
  • М’ясо та яйця не матимуть різкого стрибка вартості

Попри стрімке зростання цін, овочі сьогодні залишаються дешевшими, ніж рік тому, завдяки хорошому врожаю 2025 року. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін в інтерв'ю Главреду окреслив, які продукти найближчим часом найбільше відчують наслідки відключень світла.

"Овочі, незважаючи на те, що вони дорожчають досить стрімко, все одно сьогодні дешевші, ніж були рік тому. Перш за все тому, що в 2025 році ми зібрали хороший урожай", - зазначив економіст.

відео дня

Натомість молочні продукти дорожчатимуть істотніше, адже значною мірою спираються на імпорт, що формує їхню вартість.

Чи зростуть ціни на м'ясо

Економіст зазначив, що з м’ясом виникатимуть проблеми, проте вони стосуватимуться передусім попиту - українці купуватимуть його менше, тому виробники не зможуть різко піднімати ціни.

Аналогічна ситуація очікується і з яйцями, їхня вартість не демонструватиме істотного стрибка.

Що буде з цінами на хліб

Пендзін пояснив, що якщо порівняти ціну на хліб у грудні 2024 та грудні 2025, то вона зросла на 13%. Загалом за весь 2025 рік подорожчання склало близько 25%, що відповідає середньому щомісячному підвищенню на рівні 1-1,5%. За його словами, така тенденція збережеться й надалі, і суттєвих змін у динаміці вартості хліба не очікується.

Що буде з цінами: прогноз експерта

Заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів про можливі зміни вартості яєць. За його словами, подорожчання приблизно на 10% можливе тільки при зростанні тарифів на електроенергію. В даний час ринок залишається збалансованим, і підстав для різкого підвищення цін експерт не бачить.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні продовжує дорожчати морква. Причина - великий попит на якісні коренеплоди при обмеженій їх кількості.

Також в Україні поступово зростатиме вартість вершкового масла. Цьогорічні середні ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку, тобто орієнтовно на 12-15%.

Крім того, ціни на картоплю в Україні також почали зростати, хоча вартість цього продукту була незмінною з середини грудня минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти молочні продукти Олег Пендзин
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

16:37Енергетика
Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

16:28Економіка
"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

Не козаки і не купці: ким насправді були чумаки і чому їх так називали

Не козаки і не купці: ким насправді були чумаки і чому їх так називали

Останні новини

17:09

Український фільм номінований на престижну премію в США - трейлер

17:08

Як стильно носити клітинку: розкрито головний принт 2026 рокуВідео

17:01

З чим потрібно бути обережними в цей день: заборони у свято 31 січня

16:39

"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

16:37

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

Зміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронюванняЗміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронювання
16:28

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

16:13

Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

16:04

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:02

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності назображенні матері з сином за 45 секунд

Реклама
15:52

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

15:18

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповілаВідео

15:07

Тісто замішувати не потрібно: рецепт піци по-новому, яка готується за 15 хвилин

14:59

Дводенна вівсяна дієта дала несподіваний результат: що сталося з організмом

14:36

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

14:35

Наминатимуть за обидві щоки: рецепт салату з крабовими паличками по-новому

14:03

Не мистецтво, а ненависть: російські фільми як фабрика війни проти України

14:02

Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

13:57

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина

13:56

Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

13:51

Українцям варто готуватися до аварійних відключень: експерт назвав причину

Реклама
13:37

Три доби між життям і смертю: реальна історія стала серіалом "Живий" на 2+2

13:17

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

13:16

Пів країни "заміновано": поліція масово отримує тривожні повідомлення

13:07

Ці китайські знаки зодіаку скоро вирвуться в лідери по життю - хто вони

13:04

Температура до -19°С і сніг повертаються: коли мороз вдарить по Полтавщині

12:48

Листя монстери жовтіє та сохне: що треба терміново зробити, щоб врятувати рослинуВідео

12:44

Російські Z-військові кореспонденти в повній розгубленості від слів ТрампаПогляд

12:44

"Стала бабусею": 40-річна Саліванчук зробила заяву про поповнення

12:22

P. Diddy зізнався у причетності до вбивства Тупака Шакура - NYP

12:19

У Кремлі погодилися не бити по Україні до 1 лютого - заява речника Путіна

12:12

Існувала чи ні: історія про квітку, яку ніхто не бачив

11:56

В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С

11:54

Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України

11:53

Закриття неба, "бусифікація" і не лише: Зеленський окреслив головні задачі Міноборони

11:39

Учасник "Зважених та щасливих" вступив до лав ЗСУ — як він виглядає зараз

11:22

"Вже не просто група суддів": оголошено склад журі Нацтбора на Євробачення-2026

11:06

РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу: в ООН чітко відповіли

10:59

Рекордні морози на підході: Житомирську область скує арктичне повітря

10:56

Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

10:26

На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду

Реклама
10:24

Зрадниця Йолка вийшла заміж за українського "Холостяка" - деталіВідео

10:24

Зеленський публічно запросив Путіна приїхати в Київ

10:23

Прямих домовленостей з РФ не було: Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я

10:05

Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця зими: економіст оцінив ризики

09:58

Захоплення Донбасу відкладається: Паліса пояснив, чому РФ не може виконати свої плани

09:26

Чому 31 січня не можна сваритися і з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

09:17

Таємне листування з Путіним: Меланія Трамп розкрила подробиці спілкування з Кремлем

09:13

Битва трьох див: прогноз на переможця Нацвідбору на Євробачення-2026

09:10

"РФ не робить зусиль для миру": ЄС готує термінове рішення у відповідь

08:57

Поки москвичі не відчувають на собі тягар війни, війна триватимеПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти