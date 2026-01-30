Українцям варто готуватися до аварійних відключень: експерт назвав причину

Графіки погодинних відключень можуть перестати діяти цих вихідних і наступного тижня.

Для української енергетики найближчі кілька днів будуть складними / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Чорний:

Графіки відключень можуть перестати діяти вже завтра

Через нову хвилю заморозків проводи мереж можуть обірватися

Енергетики зможуть відновити подачу електроенергії у випадку нових обривів не раніше наступного тижня

В усіх областях України станом на 30 січня діють графіки погодинних відключень і подекуди досі введені екстрені відключення. Але цих вихідних ситуація може змінитися в гіршу сторону.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний. За його словами, з суботи, 31 грудня, українцям варто бути готовими до масових аварійних відключень.

Чому в Україні можуть перестати діяти графіки погодинних відключень

Причиною можливого переходу з ГПВ на ГАВ експерт називає низькі температури повітря. Через обмороження проводів можуть відбутися масові пориви.

Оскільки мережі і без того пошкоджені, внаслідок додаткового обриву проводів енергетикам знадобиться більше часу для відновлення. Тому аварійні відключення можуть тривати не лише на вихідні, але й наступного тижня.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи будуть в Україні масштабні відключення - прогноз експерта

Главред писав, що за словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, РФ не планує зупинятися у своїх терористичних спробах знищити українську енергетику, яка забезпечує теплом десятки тисяч житлових будинків.

На його думку, перспективу, яка нас чекає, можна зобразити у вигляді синусоїди: черговий удар, період відновлення, повернення графіків стабілізаційних відключень, а потім знову Росія завдасть чергового удару по нашій енергетиці.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 30 січня в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Раніше стало відомо, що за словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, після відновлення електропостачання у будинках, де немає опалення, світло відключати не будуть.

Нещодавно ЗМІ написали, що найближчі три тижні стануть особливо складними для українців через поєднання сильного похолодання та серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок інтенсивних російських атак.

Про персону: Руслан Чорний Руслан Чорний - український фінансовий журналіст, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи.

