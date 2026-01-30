Учасник "Зважених та щасливих" вступив до лав ЗСУ — як він виглядає зараз

Ви дізнаєтеся:
- Олександр Снєгуров став військовим
- Як змінилося його життя
Учасник 10-го сезону проєкту "Зважені та щасливі 2025" Олександр Снєгуров вступив до лав ЗСУ і вже вирушив на базову військову підготовку. Про це повідомили в Instagram шоу.
Після закінчення проекту життя учасника кардинально змінилося. Він не тільки підтримує результат, досягнутий на шоу, але й став на захист України. Жорсткі умови в армії та велика кількість фізичних навантажень допомагають Олександру тримати себе у формі.
"Після проекту "Зважені та щасливі" життя наших учасників не зупинилося — для когось воно стало ще більш активним і відповідальним. Олександр сьогодні в лавах Збройних Сил України. Він мобілізувався і зараз проходить навчання. Його день починається о 5 ранку і триває до 22:00 — до відбою. І весь цей час він у русі", — розкрили в Instagram проекту.
Снігуров розповів, що постійні фізичні навантаження позитивно впливають на його стан. На ньому тепер лежить багато завдань, для виконання яких потрібна не тільки сила, але і витривалість.
"Це не класичний спортзал і не тренування за розкладом. Це фізична підготовка, наряди, постійна активність, побутові завдання, де теж потрібна сила і витривалість: дрова порубати, щось перенести, допомогти побратимам. Олександр зізнається: саме така щоденна рухливість допомагає йому тримати форму і не втрачати результат, отриманий на проекті. Але головне — тепер він бореться не тільки за себе, але і за країну", — повідомила пресслужба "Зважених та щасливих".
Про шоу: Зважені та щасливі
"Зважені та щасливі" - українська версія популярного американського шоу "The Biggest Loser", що транслюється на загальнонаціональному українському телеканалі "СТБ", повідомляє Вікіпедія. У шоу беруть участь учасники з ожирінням або надмірною вагою, які змагаються за грошовий приз, втративши найбільший відсоток ваги від своєї початкової ваги.
