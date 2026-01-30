Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності назображенні матері з сином за 45 секунд

Віталій Кірсанов
30 січня 2026, 16:02
63
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення, де мама і син збирають помідори. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх всі за 45 секунд? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найдрібніших предметів. Будьте уважні, зосереджені і не пропустіть нічого з виду.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.

Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

16:37Енергетика
Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

16:28Економіка
"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

Не козаки і не купці: ким насправді були чумаки і чому їх так називали

Не козаки і не купці: ким насправді були чумаки і чому їх так називали

Останні новини

17:09

Український фільм номінований на престижну премію в США - трейлер

17:08

Як стильно носити клітинку: розкрито головний принт 2026 рокуВідео

17:01

З чим потрібно бути обережними в цей день: заборони у свято 31 січня

16:39

"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

16:37

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

Зміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронюванняЗміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронювання
16:28

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

16:13

Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

16:04

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:02

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності назображенні матері з сином за 45 секунд

Реклама
15:52

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

15:18

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповілаВідео

15:07

Тісто замішувати не потрібно: рецепт піци по-новому, яка готується за 15 хвилин

14:59

Дводенна вівсяна дієта дала несподіваний результат: що сталося з організмом

14:36

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

14:35

Наминатимуть за обидві щоки: рецепт салату з крабовими паличками по-новому

14:03

Не мистецтво, а ненависть: російські фільми як фабрика війни проти України

14:02

Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

13:57

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина

13:56

Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

13:51

Українцям варто готуватися до аварійних відключень: експерт назвав причину

Реклама
13:37

Три доби між життям і смертю: реальна історія стала серіалом "Живий" на 2+2

13:17

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

13:16

Пів країни "заміновано": поліція масово отримує тривожні повідомлення

13:07

Ці китайські знаки зодіаку скоро вирвуться в лідери по життю - хто вони

13:04

Температура до -19°С і сніг повертаються: коли мороз вдарить по Полтавщині

12:48

Листя монстери жовтіє та сохне: що треба терміново зробити, щоб врятувати рослинуВідео

12:44

Російські Z-військові кореспонденти в повній розгубленості від слів ТрампаПогляд

12:44

"Стала бабусею": 40-річна Саліванчук зробила заяву про поповнення

12:22

P. Diddy зізнався у причетності до вбивства Тупака Шакура - NYP

12:19

У Кремлі погодилися не бити по Україні до 1 лютого - заява речника Путіна

12:12

Існувала чи ні: історія про квітку, яку ніхто не бачив

11:56

В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С

11:54

Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України

11:53

Закриття неба, "бусифікація" і не лише: Зеленський окреслив головні задачі Міноборони

11:39

Учасник "Зважених та щасливих" вступив до лав ЗСУ — як він виглядає зараз

11:22

"Вже не просто група суддів": оголошено склад журі Нацтбора на Євробачення-2026

11:06

РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу: в ООН чітко відповіли

10:59

Рекордні морози на підході: Житомирську область скує арктичне повітря

10:56

Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

10:26

На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду

Реклама
10:24

Зрадниця Йолка вийшла заміж за українського "Холостяка" - деталіВідео

10:24

Зеленський публічно запросив Путіна приїхати в Київ

10:23

Прямих домовленостей з РФ не було: Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я

10:05

Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця зими: економіст оцінив ризики

09:58

Захоплення Донбасу відкладається: Паліса пояснив, чому РФ не може виконати свої плани

09:26

Чому 31 січня не можна сваритися і з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

09:17

Таємне листування з Путіним: Меланія Трамп розкрила подробиці спілкування з Кремлем

09:13

Битва трьох див: прогноз на переможця Нацвідбору на Євробачення-2026

09:10

"РФ не робить зусиль для миру": ЄС готує термінове рішення у відповідь

08:57

Поки москвичі не відчувають на собі тягар війни, війна триватимеПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти