"Вже не просто група суддів": оголошено склад журі Нацтбора на Євробачення-2026

Креативний продюсер Нацвідбору-2026 Герман Ненов пояснив, чим обумовлена зміна складу журі.

Оголошено склад журі Нацвибору на "Євробачення-2026" / колаж: Главред, фото: suspilne.media

Істотно змінено підхід до формування журі

Кожен член журі представляє окремий вектор оцінки учасника Нацвідбору

Суспільне мовлення оголосило склад журі Національного відбору на "Євробачення-2026". Ними стали переможниця "Євробачення-2004" Руслана, співачка Злата Огневич, композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томильченко. Про це повідомляє Суспільне.

"Цього року ми істотно змінили підхід до формування журі. Їх кількість буде збільшена до п'яти, і тепер це вже не просто група суддів, які ставлять загальну оцінку. Це експертна панель", - сказав Ненов.

За його словами, кожен член журі представляє окремий вектор, що є складовою успішного виступу на Євробаченні.

"Саундпродюсер і композитор Євген Філатов буде оцінювати конкурсну пісню, її структуру і загальний потенціал. Злата Огневич буде оцінювати вокальну складову виступів: техніку, стабільність і впевненість під час живого виконання. Костянтин Томильченко буде оцінювати потенціал конкурсної пісні і артиста для виступу на великій сцені. Руслана оцінюватиме харизму, унікальність і потенціал до перемоги на конкурсі. П'ятий член журі – медіаексперт, генеральний продюсер одного з найбільших медіахолдингів України Віталій Дроздов – оцінюватиме потенціал пісні та артиста до медійного резонансу", – додав він.

Руслана, у свою чергу, зазначила, на що особисто вона буде звертати увагу під час відбору.

"Я хочу почути пісню, яка зробить революцію в музиці за допомогою українських елементів. Хочеться побачити артиста, який на великій сцені покаже, що у нас достатньо драйву, щоб перемогти", - сказала Руслана.

Оголошено склад журі Нацтбору на "Євробачення-2026" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Євробачення-2026 - головне

Національний відбір-2026 визначить, хто представить Україну на майбутньому Євробаченні у Відні в травні. Серед десяти фіналістів конкурсу опинилися Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба. Переможця, який поїде на Євробачення-2026, єврофани та авторитетне журі оберуть 7 лютого.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше став відомий порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

