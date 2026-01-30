РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розкрив плани окупантів.

https://glavred.net/front/rf-sobralas-neozhidanno-zahvatit-odin-naselennyy-punkt-vdali-ot-fronta-analitik-10736717.html Посилання скопійоване

Росія націлилася на стратегічне місто далеко від фронту / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 22 ОМБр

Ключові тези Тимочка:

Росія планує захопити Одесу та Миколаїв

Особливий інтерес ворога - селище Затока в Одеській області

Контроль над Затокою може підтримувати сили РФ у Придністров’ї

Росія не відмовилася від планів захопити Одесу та Миколаїв, а також прагне встановити контроль над Затокою в Одеській області. Селище має стратегічне значення для ворога. Про це в ефірі Новини.Live заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, спроби РФ просунутися в напрямку Одеси та Миколаєва пов’язані насамперед із бажанням контролювати ключові торговельні шляхи. Водночас особливий інтерес для росіян становить Затока.

відео дня

"Я не хочу претендувати на якусь військову достовірність, але моя суб'єктивна думка - у них був розрахунок взяти під контроль Затоку для того, щоб створювати загрозу для Молдови й підтримувати свої сили у Придністров'ї", - припустив Тимочко.

Тимочко також зазначив, що привабливість Затоки для Росії зросла після того, як Молдова перекрила канали постачання російських військ у Придністров’ї та активізувала курс на зближення з Румунією. Військовий вважає, що контроль над південними логістичними шляхами дозволив би Росії посилити тиск не лише на Україну, а й на Молдову.

Коли в Україні може завершитися активна фаза війни - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні. Ключові переговори можуть відбутися вже найближчими тижнями.

Клочок припустив, що активна фаза переговорів може тривати до весни. Для Трампа завершення війни в Україні є передумовою для реалізації стратегії щодо Китаю, а також шансом заявити про себе як про "миротворця" перед майбутніми переговорами з Пекіном.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська просунулися у Дніпропетровській та Сумській областях і, за даними DeepState, окупували село Злагода на Дніпропетровщині. Також зафіксовано просування біля Єгорівки та Грабовського. Водночас Генштаб ЗСУ ці дані не підтвердив.

Також РФ знову перенесла терміни повної окупації Донбасу. Тепер окупанти наматимуться досягти цієї цілі до кінця березня - початку квітня 2026 року. В Офісі президента сумніваються, що Москва здатна реалізувати цей план.

Крім цього, втрати російських військових в Україні різко зросли і Кремль не зможе їх компенсувати без нової мобілізації, повідомляє Bloomberg. Головну роль у високій "летальності" грають українські дрони, які спричиняють 70-80% втрат.

Читайте також:

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред