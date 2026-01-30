Рус
РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

Руслана Заклінська
30 січня 2026, 17:30
202
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розкрив плани окупантів.
РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик
Росія націлилася на стратегічне місто далеко від фронту / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 22 ОМБр

Ключові тези Тимочка:

  • Росія планує захопити Одесу та Миколаїв
  • Особливий інтерес ворога - селище Затока в Одеській області
  • Контроль над Затокою може підтримувати сили РФ у Придністров’ї

Росія не відмовилася від планів захопити Одесу та Миколаїв, а також прагне встановити контроль над Затокою в Одеській області. Селище має стратегічне значення для ворога. Про це в ефірі Новини.Live заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, спроби РФ просунутися в напрямку Одеси та Миколаєва пов’язані насамперед із бажанням контролювати ключові торговельні шляхи. Водночас особливий інтерес для росіян становить Затока.

"Я не хочу претендувати на якусь військову достовірність, але моя суб'єктивна думка - у них був розрахунок взяти під контроль Затоку для того, щоб створювати загрозу для Молдови й підтримувати свої сили у Придністров'ї", - припустив Тимочко.

Тимочко також зазначив, що привабливість Затоки для Росії зросла після того, як Молдова перекрила канали постачання російських військ у Придністров’ї та активізувала курс на зближення з Румунією. Військовий вважає, що контроль над південними логістичними шляхами дозволив би Росії посилити тиск не лише на Україну, а й на Молдову.

Як повідомляв Главред, російські війська просунулися у Дніпропетровській та Сумській областях і, за даними DeepState, окупували село Злагода на Дніпропетровщині. Також зафіксовано просування біля Єгорівки та Грабовського. Водночас Генштаб ЗСУ ці дані не підтвердив.

Також РФ знову перенесла терміни повної окупації Донбасу. Тепер окупанти наматимуться досягти цієї цілі до кінця березня - початку квітня 2026 року. В Офісі президента сумніваються, що Москва здатна реалізувати цей план.

Крім цього, втрати російських військових в Україні різко зросли і Кремль не зможе їх компенсувати без нової мобілізації, повідомляє Bloomberg. Головну роль у високій "летальності" грають українські дрони, які спричиняють 70-80% втрат.

Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

