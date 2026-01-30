Рус
На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду

Віталій Кірсанов
30 січня 2026, 10:26
Вдень 30 січня по Харкову та області очікується крижаний дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу.
На Харків насувається крижаний дощ
На Харків насувається крижаний дощ / колаж: Главред, фото: objectiv.tv/objectively

Коротко:

  • У Харкові на дорогах буде ожеледиця
  • Через густий туман видимість буде падати до 200-500 метрів

У п'ятницю, 30 січня, в Харкові та області очікується крижаний дощ і ожеледь. Про це попереджає Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

"Вдень 30 січня 2026 року по місту та області очікується крижаний дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу", - попереджають синоптики.

відео дня

Крім того, на дорогах буде ожеледиця, а через густий туман видимість буде падати до 200-500 метрів.

На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду
Фото: Харківський гідрометцентр

"Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні", - звернулися до містян синоптики і оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

30 січня в Харківській області очікується хмарна погода. По області прогнозуються дощ, крижаний дощ, сніг і мокрий сніг. У денний час можливі ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах буде слизько. Вітер 3-8 м/с. Температура протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду
Фото: Харківський гідрометцентр

У Харкові вдень очікується змішана фаза опадів з переходом в крижаний дощ і мокрий сніг. Температура вночі і вранці близько 0°, вдень знизиться до -3°, до вечора буде -5°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора.

"Хмарна погода протримається в Харкові весь день. Весь день йтиме сильний сніг, який до вечора повинен ослабнути", - йдеться в повідомленні.

На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду
Фото: sinoptik.ua

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження з черговим похолоданням.

Начальник відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду також пообіцяла похолодання. За її словами, з 31 січня вже в Україні буде більш відчутне зниження температури. Вночі буде 12-17 морозу, саме в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу. 1-2 лютого будуть найморознішими.

Тим часом 29 січня на території Київської області та Києва збережеться складна погодна ситуація. Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова погода Погода в Україні новини Харківщини Погода на завтра Погода на сьогодні Погода Харкова
