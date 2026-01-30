Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

Дар'я Пшеничник
30 січня 2026, 13:56
169
Наразі рівень фатальних втрат досяг рівня щомісячного рекрутингу в РФ.
Путин война
Рекордні втрати РФ на фронті / Колаж: Главред, фото: Wikipedia, скриншот

Головне:

  • Втрати російської армії різко зросли
  • Україна прагне збільшити ліквідацію окупантів до 50 тисяч щомісяця
  • Кремль опинився у політичному глухому куті через неможливість компенсувати втрати без нової мобілізації

Кількість загиблих російських військових у війні проти України різко збільшилася протягом останніх тижнів. За оцінками європейських урядів та розвідки, якщо така динаміка збережеться, Кремль не зможе компенсувати втрати без нової хвилі мобілізації. Про це повідомляє Bloomberg.

Дрони як ключовий фактор

Європейські аналітики наголошують: головною причиною високої "летальності" серед окупантів стали українські дрони. За даними служби безпеки Латвії, 70–80% усіх втрат на фронті спричинені саме безпілотниками різних типів. Експерт Carnegie Endowment Майкл Кофман підтверджує, що співвідношення загиблих до тяжкопоранених у російській армії наблизилося до 1:1, що свідчить про різке зростання безповоротних втрат.

відео дня

Українська стратегія

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що лише у грудні ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських військових. Стратегічна мета — довести цю цифру до 50 тисяч щомісяця вже до літа.

"Всі грудневі втрати ворога верифіковані на відео. Якщо ми досягнемо показника у 50 тисяч, ми побачимо, що станеться з ворогом", — заявив він.

Політичний тиск на Кремль

Рівень фатальних втрат нині дорівнює щомісячному рекрутингу в РФ. Це означає, що Москва більше не формує резервів, а лише лататиме прогалини на фронті. Водночас Володимир Путін остерігається оголошувати відкриту мобілізацію, пам’ятаючи про масові протести та втечу росіян восени 2022 року. Така ситуація підриває наратив Кремля про "неминучу перемогу" й може послабити позиції Путіна на переговорах, які мають відбутися найближчими днями в ОАЕ.

Стан фронту

Попри масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, стратегічних проривів російська армія не досягла. Лінія фронту довжиною понад 1000 км залишається фактично замороженою. РФ намагається закріпитися навколо Слов’янська, тоді як ЗСУ повідомляють про успіхи поблизу Покровська.

Україна відкидає вимоги Москви щодо передачі Донбасу, а президент Володимир Зеленський покладається на гарантії безпеки від США, які мають запобігти новому нападу після можливого припинення вогню.

Станом на 30 січня загальні втрати російської армії сягнули близько 1 238 710 військових, причому лише за останню добу ліквідовано ще 1 310 окупантів.

Експертна оцінка ситуації в Росії

Георгій Тука висловився про шанси на внутрішні заворушення в країні-агресорі. За його словами, гіпотетично протест з боку правлячих кіл не виключений, проте на практиці за останні роки, особливо в недавній період, влада на чолі з Володимиром Путіним системно і досить ефективно нейтралізувала будь-які осередки опору. В результаті, зазначив Тука, в Росії фактично не залишилося сил, здатних сформувати реальну опозицію.

Питання Донбасу - останні новини

Як повідомляв Главред, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

На закритих переговорах в Абу-Дабі представники Києва і Вашингтона обговорювали можливі механізми стабілізації ситуації на сході України. Серед пропозицій розглядався варіант введення міжнародного контингенту на території окупованої частини Донецької області.

Прессекретар російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу, адже це "важлива умова російської сторони".

Також варто прочитати:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні російські військові Володимир Путін
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

14:02Синоптик
Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина

13:57Інтерв'ю
Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

13:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар раптово полетів угору: новий курс валют на 30 січня

Долар раптово полетів угору: новий курс валют на 30 січня

Світло більше не вимикатимуть: для якої категорії громадян скасують обмеження

Світло більше не вимикатимуть: для якої категорії громадян скасують обмеження

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Останні новини

15:18

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповіла

15:07

Тісто замішувати не потрібно: рецепт піци по-новому, яка готується за 15 хвилин

14:59

Дводенна вівсяна дієта дала несподіваний результат: що сталося з організмом

14:36

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

14:35

Наминатимуть за обидві щоки: рецепт салату з крабовими паличками по-новому

Зміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронюванняЗміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронювання
14:03

Не мистецтво, а ненависть: російські фільми як фабрика війни проти України

14:02

Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

13:57

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина

13:56

Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

Реклама
13:51

Українцям варто готуватися до аварійних відключень: експерт назвав причину

13:37

Три доби між життям і смертю: реальна історія стала серіалом "Живий" на 2+2

13:17

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

13:16

Пів країни "заміновано": поліція масово отримує тривожні повідомлення

13:07

Ці китайські знаки зодіаку скоро вирвуться в лідери по життю - хто вони

13:04

Температура до -19°С і сніг повертаються: коли мороз вдарить по Полтавщині

12:48

Листя монстери жовтіє та сохне: що треба терміново зробити, щоб врятувати рослинуВідео

12:44

Російські Z-військові кореспонденти в повній розгубленості від слів ТрампаПогляд

12:44

"Стала бабусею": 40-річна Саліванчук зробила заяву про поповнення

12:22

P. Diddy зізнався у причетності до вбивства Тупака Шакура - NYP

12:19

У Кремлі погодилися не бити по Україні до 1 лютого - заява речника Путіна

Реклама
12:12

Існувала чи ні: історія про квітку, яку ніхто не бачив

11:56

В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С

11:54

Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України

11:53

Закриття неба, "бусифікація" і не лише: Зеленський окреслив головні задачі Міноборони

11:39

Учасник "Зважених та щасливих" вступив до лав ЗСУ — як він виглядає зараз

11:22

"Вже не просто група суддів": оголошено склад журі Нацтбора на Євробачення-2026

11:06

РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу: в ООН чітко відповіли

10:59

Рекордні морози на підході: Житомирську область скує арктичне повітря

10:56

Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

10:26

На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду

10:24

Зрадниця Йолка вийшла заміж за українського "Холостяка" - деталіВідео

10:24

Зеленський публічно запросив Путіна приїхати в Київ

10:23

Прямих домовленостей з РФ не було: Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я

10:05

Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця зими: економіст оцінив ризики

09:58

Захоплення Донбасу відкладається: Паліса пояснив, чому РФ не може виконати свої плани

09:26

Чому 31 січня не можна сваритися і з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

09:17

Таємне листування з Путіним: Меланія Трамп розкрила подробиці спілкування з Кремлем

09:13

Битва трьох див: прогноз на переможця Нацвідбору на Євробачення-2026

09:10

"РФ не робить зусиль для миру": ЄС готує термінове рішення у відповідь

08:57

Поки москвичі не відчувають на собі тягар війни, війна триватимеПогляд

Реклама
08:40

Енергетичне перемир'я в Україні дуже вигідне для РФ - ISW

08:09

Може стати гарячим напрямком: в ISW заявили про небезпечне просування ворога

07:56

Армія РФ захопила село на Дніпропетровщині: в DeepState показали свіжі карти

07:11

РФ завдала удару по Запоріжжю: спалахнула пожежа, є постраждалі - що відомоФотоВідео

06:10

Логіка переговорів: що важливо знати про зміниПогляд

05:37

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

05:05

Вчені розкрили таємничого вбивцю океанів: названо причину масових вимирань

04:40

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчинки в саду за 59 секунд

03:40

Пощастить з грошима: у двері трьох знаків зодіаку "постукає" фінансова фортуна

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти