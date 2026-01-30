Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

Наразі рівень фатальних втрат досяг рівня щомісячного рекрутингу в РФ.

Рекордні втрати РФ на фронті / Колаж: Главред, фото: Wikipedia, скриншот

Головне:

Втрати російської армії різко зросли

Україна прагне збільшити ліквідацію окупантів до 50 тисяч щомісяця

Кремль опинився у політичному глухому куті через неможливість компенсувати втрати без нової мобілізації

Кількість загиблих російських військових у війні проти України різко збільшилася протягом останніх тижнів. За оцінками європейських урядів та розвідки, якщо така динаміка збережеться, Кремль не зможе компенсувати втрати без нової хвилі мобілізації. Про це повідомляє Bloomberg.

Дрони як ключовий фактор

Європейські аналітики наголошують: головною причиною високої "летальності" серед окупантів стали українські дрони. За даними служби безпеки Латвії, 70–80% усіх втрат на фронті спричинені саме безпілотниками різних типів. Експерт Carnegie Endowment Майкл Кофман підтверджує, що співвідношення загиблих до тяжкопоранених у російській армії наблизилося до 1:1, що свідчить про різке зростання безповоротних втрат.

Українська стратегія

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що лише у грудні ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських військових. Стратегічна мета — довести цю цифру до 50 тисяч щомісяця вже до літа.

"Всі грудневі втрати ворога верифіковані на відео. Якщо ми досягнемо показника у 50 тисяч, ми побачимо, що станеться з ворогом", — заявив він.

Політичний тиск на Кремль

Рівень фатальних втрат нині дорівнює щомісячному рекрутингу в РФ. Це означає, що Москва більше не формує резервів, а лише лататиме прогалини на фронті. Водночас Володимир Путін остерігається оголошувати відкриту мобілізацію, пам’ятаючи про масові протести та втечу росіян восени 2022 року. Така ситуація підриває наратив Кремля про "неминучу перемогу" й може послабити позиції Путіна на переговорах, які мають відбутися найближчими днями в ОАЕ.

Стан фронту

Попри масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, стратегічних проривів російська армія не досягла. Лінія фронту довжиною понад 1000 км залишається фактично замороженою. РФ намагається закріпитися навколо Слов’янська, тоді як ЗСУ повідомляють про успіхи поблизу Покровська.

Україна відкидає вимоги Москви щодо передачі Донбасу, а президент Володимир Зеленський покладається на гарантії безпеки від США, які мають запобігти новому нападу після можливого припинення вогню.

Станом на 30 січня загальні втрати російської армії сягнули близько 1 238 710 військових, причому лише за останню добу ліквідовано ще 1 310 окупантів.

Експертна оцінка ситуації в Росії

Георгій Тука висловився про шанси на внутрішні заворушення в країні-агресорі. За його словами, гіпотетично протест з боку правлячих кіл не виключений, проте на практиці за останні роки, особливо в недавній період, влада на чолі з Володимиром Путіним системно і досить ефективно нейтралізувала будь-які осередки опору. В результаті, зазначив Тука, в Росії фактично не залишилося сил, здатних сформувати реальну опозицію.

Питання Донбасу - останні новини

Як повідомляв Главред, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

На закритих переговорах в Абу-Дабі представники Києва і Вашингтона обговорювали можливі механізми стабілізації ситуації на сході України. Серед пропозицій розглядався варіант введення міжнародного контингенту на території окупованої частини Донецької області.

Прессекретар російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу, адже це "важлива умова російської сторони".

