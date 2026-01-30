Температура до -19°С і сніг повертаються: коли мороз вдарить по Полтавщині

У найближчі дні погода буде ускладнювати навіть життєдіяльність мешканців Полтави та області.

Прогноз погоди на Полтавщині на вихідні / фото: Pixabay

Погода у Полтаві та області сьогодні, 30 січня, несприятлива. Полтавський обласний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища, а саме ожеледь.

Протягом дня на Полтавщині очікується мокрий сніг, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря по області коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів морозу, а в Полтаві прогнозують від 2 до 4 градусів морозу.

Прогода в Полтаві 30 січня / фото: скріншот з meteoprog

Погода на вихідних

Вже завтра, 31 січня, внаслідок затоку арктичного повітря очікується різке зниження температури повітря. Такі погодні умови ускладнюватимуть рух транспорту, роботу комунальних, енергетичних підприємств та життєдіяльність населення.

Прогода в Полтаві 31 січня / фото: скріншот з meteoprog

Протягом доби очікується до 6-11 градусів морозу, а також поривчастий північний вітер. Вже у неділю, 1 лютого, протягом доби прогнозується 14-19 градусів морозу.

Прогода в Полтаві 1 лютого / фото: скріншот з meteoprog

На Україну насуваються сильні морози - прогноз метеоролога

Главред писав, що за словами метеоролога Ігоря Кібальчича, у суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг.

Пргнозується, що у неділю температура повітря вночі становитиме аж -20...-25 градусів, а вдень -10...-16 градусів. На Закарпатті вночі -3...-8 градусів вдень близько 0 °С.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 30 січня погода в Тернопільській області буде хмарною. Вдень у Тернополі та області переважно без опадів, також можлива слабка ожеледь.

Раніше стало відомо, що на Житомирську область насувається хвиля арктичного холоду, яка принесе різке зниження температури та небезпечні погодні умови.

Напередодні стало відомо, що 30 січня в Харкові та області очікується крижаний дощ і ожеледь. Крім того, через густий туман видимість буде падати до 200-500 метрів.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

