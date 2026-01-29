Рус
Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

Руслана Заклінська
29 січня 2026, 19:26
Споживачам шести груп доведеться сидіти без світла по два рази на добу.
Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня
Відключення світла на Львівщині 30 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якими будуть графіки відключень на Львівщині 30 січня
  • У яких груп найдовше не буде світла
  • На скільки годин максимально вимикатимуть світло

У п'ятницю, 30 січня, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх груп споживачів. Світло вимикатимуть один-два рази на добу. Про це повідомило Львівобленерго.

Причиною обмежень залишається дефіцит потужності в енергосистемі. Мешканців закликають економно користуватися електроенергією та не вмикати одночасно потужні прилади, щоб зменшити навантаження на мережу.

Графік відключень на 30 січня

За даними обленерго, тривалість відключень для окремих груп у п’ятницю може сягати до 7 годин на добу. Найдовше без світла залишатимуться споживачі груп 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 та 6.2.

Для груп 1.1 та 4.2 відключення триватиме 4.5 години одним блоком. Групи 1.2, 3.2, 4.1 та 6.1 перебуватимуть без світла найменше - лише 3.5 години протягом дня.

Група 1

  • 1.1. Електроенергії немає з 17:30 до 22:00.
  • 1.2. Електроенергії немає з 10:30 до 14:00.

Група 2

  • 2.1. Електроенергії немає з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00.
  • 2.2. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30.

Група 3

  • 3.1. Електроенергії немає з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00.
  • 3.2. Електроенергії немає з 14:00 до 17:30.

Група 4

  • 4.1. Електроенергії немає з 10:30 до 14:00.
  • 4.2. Електроенергії немає з 06:00 до 10:30.

Група 5

  • 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30.
  • 5.2. Електроенергії немає з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00.

Група 6

  • 6.1. Електроенергії немає з 10:30 до 14:00.
  • 6.2. Електроенергії немає з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00.
Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня
Графік відключень на Львівщині на 30 січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Пункти незламності на Львівщині

На Львівщині працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта перебуває у режимі готовності і може відкритися швидко, повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися у додатку, перейти в розділ "Сервіси" й обрати пункт "Незламність".

На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня
Які прилади найбільше споживають електроенергії / Инфографика: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, найближчі три тижні для України будуть особливо складними через сильні морози та пошкоджену енергосистему після атак РФ. Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що понад 610 тисяч домогосподарств у столиці досі без електропостачання. Обмеження вводять і в інших регіонах, включно з промисловістю. Пом’якшити ситуацію допоможуть потепління та сонячна генерація.

Також 30 січня в усіх регіонах України діятимуть погодинні відключення та обмеження потужності для промисловості через наслідки ракетно-дронових атак РФ, повідомляє "Укренерго". Громадян закликають ощадно використовувати електроенергію.

Крім цього, після відновлення електропостачання у будинках без опалення світло відключати не будуть, повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба. Наразі в Україні без тепла залишаються трохи більше 900 будинків, з яких 613 у Києві.

Про джерело: Львівобленерго

Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі.

Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Світоліна програла в півфіналі Australian Open, але встановила особистий рекорд

12:00

Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

11:58

У папуг немає голосових зв’язок — але вони говорять: як це можливо

