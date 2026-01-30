"Стала бабусею": 40-річна Саліванчук зробила заяву про поповнення

Анна Саліванчук може похвалитися онуком.

Анна Саліванчук стала бабусею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саліванчук

Анна Саліванчук розповіла про поповнення в родині

Хто народився в родині актриси

Українська актриса Анна Саліванчук здивувала шанувальників новиною про поповнення в родині. У своєму Instagram вона поділилася радістю про те, що нарешті стала бабусею.

Мамою стала племінниця 40-річної актриси Валерія. Вона народила сина, якого разом з чоловіком назвала Орестом. Саліванчук поділилася, що вже побачила малюка і її переповнюють емоції.

Анна Саліванчук - сім'я / фото: instagram.com, Анна Саліванчук

"Я сьогодні стала бабусею, а моя мама - прабабусею. Моя хрещена дочка, племінниця Валерія народила неймовірно красивого Ореста. Котику, я тебе вітаю. Боже, який же він красивий. Я подивилася відео і аж плачу", - розповіла Анна.

Також знаменитість не стримала емоцій, адже такий щасливий для родини момент стався в непростий для України час. Незважаючи на це, Анна впевнена, що її рідні впораються з усіма труднощами.

Анна Саліванчук з дітьми та колишнім чоловіком / фото: instagram.com, Анна Саліванчук

"Який кайф, коли нове життя приходить у цей світ! Сльози! На жаль, такі важкі часи, але нічого. Ми всі впоралися і ти впораєшся. Ти молодець", — побажала вона племінниці.

Анна Саліванчук / інфографіка: Главред

Про особу: Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук – українська актриса театру і кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого.

