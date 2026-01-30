Рус
Вартість різко змінилася: в Україні переписали ціни на популярний продукт

Маріна Фурман
30 січня 2026, 17:35
90
Впродовж лютого ціни на базовий продукт можуть зрости.
молочные продукты, гривны
Економіст сказав, що буде з цінами на масло в лютому

Ви дізнаєтеся:

  • Чому ціни на масло "впали"
  • Як зміниться вартість молочних продуктів найближчим часом

В Україні змінилися ціни на вершкове масло. Вартість молочного продукту неочікувано знизилася. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду пояснив, з чим пов’язане здешевлення вершкового масла в середині січня.

За його словами, наразі ціни на вершкове масло у всьому світі раптом суттєво впали.

відео дня

"Причин було достатньо багато. Передусім збільшення виробництва молокопродуктів у країнах Латинської Америки. Крім того, знизився загальний рівень споживання вершкового масла у світі. Ось це і спричинило падіння цін", - пояснив економіст.

Він додає, що станом на сьогодні, вартість вершкового масла нижча, ніж фактична собівартість для товаровиробників. Тобто зараз виробники втрачають гроші з кожного кілограма вершкового масла.

Чи можуть ціни на масло знову "підскочити"

Пендзин вважає, що ціни на вершкове масло зміняться. Вартість молочного продукту почне зростати вже у лютому.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки коштує вершкове масло в Україні

Главред писав, що пачка масла "Селянське 72,5%" 200 грамів коштує 107,52 гривні, хоча у грудні таке масло продавали в середньому по 118,97 гривні.

Масло "Яготинське 73%" також подешевшало. Якщо сьогодні за нього можна заплатити в середньому 103,92 гривні, то минулого місяця українці віддавали за пачку 200 грамів 115,48 гривні.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, в Україні продовжує дорожчати морква. Причина - великий попит на якісні коренеплоди при обмеженій їх кількості.

Ціни на картоплю в Україні також почали зростати, хоча вартість цього продукту була незмінною з середини грудня минулого року.

Крім цього, в Україні суттєво зросла вартість яблук. Нині вони конкурують за ціною з цитрусовими, бананами та іншими імпортними фруктами.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти молочні продукти Олег Пендзин вершкове масло
