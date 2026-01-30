Вартість різко змінилася: в Україні переписали ціни на популярний продукт

Ви дізнаєтеся:
В Україні змінилися ціни на вершкове масло. Вартість молочного продукту неочікувано знизилася. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду пояснив, з чим пов’язане здешевлення вершкового масла в середині січня.
За його словами, наразі ціни на вершкове масло у всьому світі раптом суттєво впали.
"Причин було достатньо багато. Передусім збільшення виробництва молокопродуктів у країнах Латинської Америки. Крім того, знизився загальний рівень споживання вершкового масла у світі. Ось це і спричинило падіння цін", - пояснив економіст.
Він додає, що станом на сьогодні, вартість вершкового масла нижча, ніж фактична собівартість для товаровиробників. Тобто зараз виробники втрачають гроші з кожного кілограма вершкового масла.
Чи можуть ціни на масло знову "підскочити"
Пендзин вважає, що ціни на вершкове масло зміняться. Вартість молочного продукту почне зростати вже у лютому.
Скільки коштує вершкове масло в Україні
Главред писав, що пачка масла "Селянське 72,5%" 200 грамів коштує 107,52 гривні, хоча у грудні таке масло продавали в середньому по 118,97 гривні.
Масло "Яготинське 73%" також подешевшало. Якщо сьогодні за нього можна заплатити в середньому 103,92 гривні, то минулого місяця українці віддавали за пачку 200 грамів 115,48 гривні.
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
