Рекордні морози на підході: Житомирську область скує арктичне повітря

Прогноз погоди в Житомирській області / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

На Житомирщину йде арктичне повітря

Похолодання триватиме з 30 січня по 3 лютого, без опадів

На дорогах утримається небезпечна ожеледиця

На Житомирську область насувається хвиля арктичного холоду, яка принесе різке зниження температури та небезпечні погодні умови. За даними обласного центру з гідрометеорології, похолодання триватиме з 30 січня по 3 лютого 2026 року, пише Житомир.info.

Після нетривалої відлиги вже 30 січня температура знизиться до -12 упродовж доби. Наступні дні стануть ще суворішими: 31 січня вночі прогнозують -14…-19, вдень — до -13. 1 лютого очікується до -25 уночі та -16 вдень. Найхолодніші ночі прогнозують на 2 лютого, коли стовпчики термометрів можуть опуститися до -26…-28. 3 лютого морози залишатимуться сильними — до -25 уночі та -14 вдень.

Протягом усього періоду опадів не передбачається, однак на дорогах утримається ожеледиця. Синоптики попереджають про небезпеку для водіїв та пішоходів через слизьке покриття.

За історичними даними метеостанції Житомир, найнижча температура наприкінці січня була зафіксована у 1967 році — тоді термометри показали -23,3. Найтеплішими ці дні були у 1990 році, коли повітря прогрілося до +8,6.

Таким чином, арктичне вторгнення може встановити нові температурні рекорди для регіону, а мешканцям варто готуватися до кількох днів справжніх зимових випробувань.

Погода в Україні в лютому 2026 року, в цілому, відповідатиме нормі. У більшості регіонів — на 1,5 градуси вище норми.

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження з черговим похолоданням.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду також пообіцяла похолодання. За її словами, з 31 січня вже в Україні буде більш відчутне зниження температури, саме в західних областях, але крім Закарпаття. Також похолодання очікується в північних областях, Вінницькій, Черкаська, Полтавська області. Вже вночі буде 12-17 морозу, саме в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу. 1-2 лютого будуть найморознішими.

