"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

Маріна Фурман
30 січня 2026, 16:04
МЗС Литви різко висловився про російські удари по енергетиці України.
Ракета, Свет, Энергетика / Колаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, УНІАН, скріншот

Основне:

  • Литва офіційно звернулася до Міжнародного кримінального суду
  • Вільнюс вимагає заарештувати російських чиновників

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс офіційно звернувся до прокурорів Міжнародного кримінального суду та попросив видати нові ордери на арешт російських чиновників. Причина - ворожі удари по енергетичній інфраструктурі України, від яких страждають цивільні. Про це повідомляє литовське видання LRT.

МЗС Литви також закликав не лише видати нові ордери на арешт відповідальних за атаки осіб, але й доповнити вже існуючі ордери додатковими статтями про міжнародні злочини.

Крім цього Кястутіс Будріс наголосив, що головна мета російських ударів по Україні - залишити населення без життєво необхідних ресурсів під час сильних морозів.

"Ці систематичні напади, які явно мають на меті залишити жителів України посеред зимових морозів без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як навмисний намір фізично знищити українців як групу", — йдеться в офіційному листі МЗС Литви.

Чим "енергетичне перемир'я" в Україні вигідне для РФ - думка аналітиків

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня. У Росії підтвердили "енергетичне перемир’я", проте є один нюанс: воно триватиме до 1 лютого, повідомив Пєсков.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України, про який заявив президент США Дональд Трамп, може принести користь Москві, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють вони.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Російські удари по енергетиці - новини за темою

Як писав Главред, Росія посилює кампанію далекобійних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, прагнучи штучно розділити єдину енергосистему країни на окремі ізольовані острови. Мета Кремля - зменшити можливості України виробляти електроенергію та ускладнити забезпечення теплом у найхолодніший період року.

Попри російські удари, у Києві енергетикам вдалося перейти на тимчасові графіки відключення світла. Для кожного будинку столиці є свій графік.

Крім цього, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко відповів, коли можуть перестати вимикати світло. Він прогнозує, що ближче до початку березня ситуація стане кращою.

Про персону: Кястутіс Будріс

Кястутіс Будріс - литовський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Литовської Республіки з 12 грудня 2024 року. У минулому - головний радник президента Литви з національної безпеки (2022-2024), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Литва енергетика ракетний удар
