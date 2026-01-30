Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

Морози до -28 градусів повертаються в Україну.

В Україну сунуть сильні морози / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Коли Україну скують сильні морози

Якою буде погода у Києві 31 січня

В Україні січень 2026 року завершиться морозною погодою, лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та у Криму температура повітря становитиме +1...+5 °С. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 31 січня

У суботу новий потужний антициклон накриє більшість регіонів. Тому 31 січня майже по всій країні пануватиме морозна погода з максимальною температурою повітря вдень -6...-10°С, на півночі та заході -7...-12 °С.

Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, часом зі штормовими поривами. Вітер істотно посилить відчуття холоду.

Завтра опади очікуються у центрі країни (крім Вінниччини), на півдні та на сході. На південному сході - переважно дощ.На заході, півночі України 31 січня без істотних опадів.

Україну скують сильні морози / фото: Діденко

Погода у Києві 31 січня

За прогнозом Діденко, у столиці січень завершиться холодною погодою. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -14 °С, вдень -12 °С.

Коли в Україні посиляться морози

На початку лютого очікуються сильні морози: вночі температура впаде до -20…-28 °C.

"Утеплюємося додатково...Організовуємо приватні осередки тепла, дзвонимо один одному, робимо спільне життя теплішим усіма можливими та розумними способами", - резюмувала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в Україні очікується різке погіршення погодних умов. У ДСНС попереджають, що у більшості областей прогнозують сильні морози, які можуть стати небезпечними. У зв’язку з цим рятувальники оголосили червоний рівень загрози.

Про похолодання також попереджала синоптик Наталія Діденко. За її словами люті морози місцями досягатимуть позначки -28 градусів.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив що в суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг.

Читайте також:

