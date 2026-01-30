Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україну скують сильні морози
- Якою буде погода у Києві 31 січня
В Україні січень 2026 року завершиться морозною погодою, лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та у Криму температура повітря становитиме +1...+5 °С. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Якою буде погода в Україні 31 січня
У суботу новий потужний антициклон накриє більшість регіонів. Тому 31 січня майже по всій країні пануватиме морозна погода з максимальною температурою повітря вдень -6...-10°С, на півночі та заході -7...-12 °С.
Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, часом зі штормовими поривами. Вітер істотно посилить відчуття холоду.
Завтра опади очікуються у центрі країни (крім Вінниччини), на півдні та на сході. На південному сході - переважно дощ.На заході, півночі України 31 січня без істотних опадів.
Погода у Києві 31 січня
За прогнозом Діденко, у столиці січень завершиться холодною погодою. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -14 °С, вдень -12 °С.
Коли в Україні посиляться морози
На початку лютого очікуються сильні морози: вночі температура впаде до -20…-28 °C.
"Утеплюємося додатково...Організовуємо приватні осередки тепла, дзвонимо один одному, робимо спільне життя теплішим усіма можливими та розумними способами", - резюмувала Діденко.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, як раніше писав Главред, в Україні очікується різке погіршення погодних умов. У ДСНС попереджають, що у більшості областей прогнозують сильні морози, які можуть стати небезпечними. У зв’язку з цим рятувальники оголосили червоний рівень загрози.
Про похолодання також попереджала синоптик Наталія Діденко. За її словами люті морози місцями досягатимуть позначки -28 градусів.
Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив що в суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг.
Читайте також:
- На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду
- Рекордні морози на підході: Житомирську область скує арктичне повітря
- Температура до -19°С і сніг повертаються: коли мороз вдарить по Полтавщині
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред