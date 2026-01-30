Закриття неба, "бусифікація" і не лише: Зеленський окреслив головні задачі Міноборони

Окремим питанням президент назвав дрони та заміщення артилерії.

Зеленьский назвав три ключові напрямки роботи Міністра оборони / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Головне з новини:

Зеленський доручив Федорову закрити небо та вирішити "бусифікацію"

Президент вимагає реформи контрактної системи у війську

Армія потребує більше дронів і далекобійної артилерії

Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові завдання для міністра оборони Михайла Федорова, серед яких - захист українського неба, вирішення проблеми так званої "бусифікації" та реформа контрактної системи у війську.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, пише ТСН.

Головний пріоритет - закриття неба

За словами Зеленського, першочерговим завданням є посилення протиповітряної оборони. До цього процесу залучені Повітряні сили, головнокомандувач Олександр Сирський та командувач Павло Кривоножко. Президент наголосив, що незалежно від розвитку ситуації, саме захист неба залишається найскладнішим, але й найважливішим напрямком роботи.

"Бусифікація" та контракти

Другим пунктом Зеленський назвав необхідність розв’язати проблему "бусифікації", яка вже тривалий час викликає дискусії. Третім завданням він визначив остаточне врегулювання контрактної системи. За його словами, існує багато напрацьованих форматів контрактів, але вони мають бути приведені до єдиного дієвого стандарту, щоб армія працювала ефективно.

Баланс між дронами та артилерією

Окремо президент зупинився на питанні співвідношення безпілотників та артилерії. Він зазначив, що попри очікування, що збільшення кількості дронів зменшить потребу в артилерії, нинішні реалії показують протилежне - обидва напрямки потребують розвитку. Особливу увагу приділено далекобійним боєприпасам, адже коротка артилерія вже не відповідає сучасним викликам.

Зеленський додав, що робота над закриттям неба тісно пов’язана з енергетичною сферою, тому міністр оборони співпрацює з урядом для комплексного вирішення цього питання.

Кадрові призначення в силовому блоці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 січня Верховна Рада під час пленарного засідання проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

5 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Згодом глава держави підписав указ, згідно з яким тимчасово виконувати обов’язки очільника СБУ доручено керівнику Центру спеціальних операцій "А" Євгенію Хмарі.

Також Володимир Зеленський призначив нового керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ним став генерал-лейтенант Олег Іващенко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media".

