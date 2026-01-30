Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

Так зване енергетичне перемир'я стало "джентльменською угодою" між учасниками переговорів.

Удари по енергетиці України, ймовірно, не закінчаться назавжди / Колаж: Главред, фото: Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Енергетичне перемир'я має неформальний характер і названо "джентльменським"

Перемир'я не набуло чинності одразу

Після чергової атаки російська сторона нібито принесла приватні вибачення

Енергетичне перемир'я було досягнуто після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Про це пише видання The New York Times з посиланням на свої джерела.

Радник адміністрації президента України, який говорив на умовах анонімності, назвав так зване енергетичне перемир'я "джентльменською угодою" між переговірниками.

Угода не одразу набула чинності. Після того, як 27 січня Росія обстріляла Одесу і пасажирський поїзд безпілотниками і ракетами, в результаті чого загинули п'ятеро людей, російські переговорники принесли приватні вибачення. Про це повідомив український радник. Росіяни пояснили цю атаку тим, що не всім підрозділам російської армії було наказано утриматися від вогню.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у четвер відмовився коментувати це питання.

Самуель Чарап — експерт з Росії та України з корпорації RAND, що займається дослідженнями в галузі безпеки у Вашингтоні — заявив, що тимчасове призупинення може бути "заходом зміцнення довіри", покликаним "продемонструвати серйозність намірів у переговорах".

"Це не означає, що удари припиняться назавжди", — сказав Чарап.

Енергетичне перемир'я — що відомо

Як писав Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня. Про це американський президент повідомив під час засідання уряду, яке транслював Білий дім.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити", — сказав Трамп.

Президент Зеленський подякував Сполученим Штатам за спроби домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та висловив надію, що американській стороні вдасться цього досягти.

30 січня Зеленський заявив, що Україна буде дзеркально дотримуватися енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо на переговорах в Абу-Дабі воно не обговорювалося. За його словами, "прямого діалогу, прямих домовленостей з цього приводу між нами та Росією не було".

"Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій чи будь-якій іншій, ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор переговорів - США. Ми завжди демонструємо, що підтримуємо всі раціональні американські ініціативи, підтримуємо будь-які реальні ініціативи щодо деескалації тощо", - зазначив президент України.

Енергетичне перемир'я може зіграти на руку РФ: думка аналітиків

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють експерти.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

