В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С

Маріна Фурман
30 січня 2026, 11:56
Різке похолодання охопить Україну вже найближчими днями.
Прогноз погоди на вихідні / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідні
  • У яких регіонах буде найхолодніше

У суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Погода 31 січня

У західних регіонах 31 січня буде холодно, місцями можливий навіть сніг. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі -12...-17 °С, вдень -9...-14 °С.

У північній частині країни завтра також прогнозується сніг, на Сумщині місцями значний. На дорогах ожеледиця та слабка хуртовина. Вітер північний, 7 – 12, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -10...-16 °С, вдень -8...-14 °С.

У центрі країни погода буде мінливою: дощ змінюватиметься снігом, подекуди можливі туман і ожеледь. На дорогах — слизько, вночі місцями прогнозують інтенсивні опади. Вітер північний, 5 - 10 м/с, вдень посилиться до 9 - 14 м/с. Температура повітря протягом доби знижуватиметься від -3 ... +2 °С вночі до -2 ... -7 °С вдень.

У південних регіонах очікується дощ із переходом вдень у сніг. Кібальчич попереджає про ожеледицю на дорогах. Вітер північний / північно-західний, 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -6…+1 °С, у Криму +5…+7 °С.

На сході буде сніг, ожеледь та туман. На дорогах: сніговий накат та ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 5 – 10 м/с. Протягом доби температура коливатиметься від -3 до +2 °С, а на Харківщині вдень похолодає до -2…-7 °С.

В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С
Прогноз погоди на 31 січня / фото: meteoprog

Погода 1 лютого

У неділю, 1 лютого, західні регіони скує сильний мороз, опадів не прогнозується. Температура вночі становитиме -20...-25 °С, вдень -10...-16 °С. На Закарпатті вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.

У північній частині країни опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -18...-23 °С, вдень -12...-17 °С.

У центральних регіонах в нічні години подекуди пройде слабкий сніг, удень опадів не прогнозують. Температура вночі знизиться до -14…-21 °С, удень очікується -9…-16 °С.

У південних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень без опадів. Температура повітря вночі -10...-16 °С, вдень -7...-13 °С. У Криму протягом доби -1…-6 °С.

У східних регіонах вночі сніг, вдень опадів не прогнозується. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть -14...-19 °С, вдень -12...-17 °С.

В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С
Прогноз погоди на 1 лютого / фото: meteoprog

Якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року - прогноз

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що погода в Україні в лютому 2026 року, в цілому, відповідатиме нормі. У більшості регіонів — на 1,5° вище норми.

Середня місячна температура очікується від 4° морозу до 2° тепла в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, що в межах норми. На решті території країни — температура повітря буде на 1,5° вище норми.

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в Україні очікується різке погіршення погодних умов. У ДСНС попереджають, що у більшості областей прогнозують сильні морози, які можуть стати небезпечними. У зв’язку з цим рятувальники оголосили червоний рівень загрози.

Синоптик Наталія Діденко теж попередила, що після нетривалої відлиги в Україну повертаються люті морози, які місцями досягатимуть позначки -28 градусів.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду також пообіцяла похолодання. У ніч на 31 січня очікується 12-17 градусів морозу. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу. 1-2 лютого будуть найморознішими.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

