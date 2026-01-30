Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Ви дізнаєтеся:
- Син Наталії Сумської розповів про зустріч з Валерієм Залужним
- Який подарунок він отримав
Український актор В'ячеслав Хостікоєв поділився важливою подією — виставу театральної трупи театру імені Івана Франка "Конотопська відьма" в Лондоні відвідав посол України Валерій Залужний. Він подарував синові Наталії Сумської особливий подарунок, про який актор розповів в Instagram.
Після закінчення вистави Залужний зустрівся з акторами театру, подякував їм за допомогу Україні та вручив листи подяки за значний внесок у розвиток українсько-британської дружби, взаємодопомоги та активну підтримку українського народу в боротьбі проти московського агресора, а також особливі пам'ятні монети.
"Вже вдруге пан Валерій Залужний відвідав нас на "Конотопській відьмі" в Лондоні! Мали честь отримати нагороди з рук нашого славного генерала, воєначальника, колишнього головнокомандувача ЗСУ, надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Дякуємо вам за таку честь! Ви надихаєте багатьох своєю працею! Тримаємо стрій!", — написав В'ячеслав.
Актор подякував послу за увагу до їхньої творчої діяльності та заявив, що актори продовжать допомагати українським військовим і підтримувати армію.
"Продовжуємо робити добрі справи і допомагати Україні в цей надзвичайно важкий час. Дякуємо британській громаді! Дякуємо всім колегам! Дякуємо всім людям, які зробили можливою цю подію! Дякуємо нашим глядачам і всім людям, які донатують і не залишаються байдужими! Давайте допомагати нашим військовим! Слава Україні!", — висловився Хостікоєв.
Про особу: Наталія Сумська
Наталія Сумська — українська акторка і телеведуча.
Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золотий дзига" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).
