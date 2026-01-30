Рус
Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Христина Трохимчук
30 січня 2026, 14:36
Валерій Залужний відвідав виставу в Лондоні.
Син Наталії Сумської зустрівся із Залужним
Син Наталії Сумської зустрівся із Залужним / колаж: Главред, фото: instagram.com, В'ячеслав Хостікоєв

Ви дізнаєтеся:

  • Син Наталії Сумської розповів про зустріч з Валерієм Залужним
  • Який подарунок він отримав

Український актор В'ячеслав Хостікоєв поділився важливою подією — виставу театральної трупи театру імені Івана Франка "Конотопська відьма" в Лондоні відвідав посол України Валерій Залужний. Він подарував синові Наталії Сумської особливий подарунок, про який актор розповів в Instagram.

Після закінчення вистави Залужний зустрівся з акторами театру, подякував їм за допомогу Україні та вручив листи подяки за значний внесок у розвиток українсько-британської дружби, взаємодопомоги та активну підтримку українського народу в боротьбі проти московського агресора, а також особливі пам'ятні монети.

В'ячеслав Хостікоєв і Валерій Залужний
В'ячеслав Хостікоєв і Валерій Залужний / фото: instagram.com, В'ячеслав Хостікоєв

"Вже вдруге пан Валерій Залужний відвідав нас на "Конотопській відьмі" в Лондоні! Мали честь отримати нагороди з рук нашого славного генерала, воєначальника, колишнього головнокомандувача ЗСУ, надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Дякуємо вам за таку честь! Ви надихаєте багатьох своєю працею! Тримаємо стрій!", — написав В'ячеслав.

Актор подякував послу за увагу до їхньої творчої діяльності та заявив, що актори продовжать допомагати українським військовим і підтримувати армію.

Подарунок Валерія Залужного
Подарунок Валерія Залужного / фото: instagram.com, В'ячеслав Хостікоєв

"Продовжуємо робити добрі справи і допомагати Україні в цей надзвичайно важкий час. Дякуємо британській громаді! Дякуємо всім колегам! Дякуємо всім людям, які зробили можливою цю подію! Дякуємо нашим глядачам і всім людям, які донатують і не залишаються байдужими! Давайте допомагати нашим військовим! Слава Україні!", — висловився Хостікоєв.

Наталія Сумська
Наталія Сумська / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Анна Саліванчук здивувала шанувальників новиною про поповнення в родині. Вона поділилася радістю про те, що нарешті стала бабусею. Знаменитість не стримала емоцій, адже такий щасливий для родини момент стався в непростий для України час.

Також учасник 10-го сезону проєкту "Зважені та щасливі 2025" Олександр Снєгуров вступив до лав ЗСУ і вже вирушив на базову військову підготовку. Він не тільки підтримує результат, досягнутий на шоу, але й став на захист України.

Про особу: Наталія Сумська

Наталія Сумська — українська акторка і телеведуча.

Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золотий дзига" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наталія Сумська новини шоу бізнесу
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

