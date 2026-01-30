Прямих домовленостей з РФ не було: Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я

Київ підтримує ініціативи США щодо дипломатичного врегулювання та деескалації.

Зеленський пояснив позицію України щодо енергетичного перемир'я / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Головні тези:

Україна буде дзеркально дотримуватися енергетичного перемир'я

Прямих переговорів з Росією з цього питання не проводилося

Формальних домовленостей про припинення вогню між Україною та РФ немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде дзеркально дотримуватися енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо на переговорах в Абу-Дабі воно не обговорювалося.

Під час зустрічі з журналістами Зеленський заявив, що в Абу-Дабі американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації - "з обох сторін демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії".

"Ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків. Якщо Росія не буде бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Ось і все, і ми про цей принцип раніше вже теж говорили. Це можливість, а не домовленість", - сказав глава держави під час спілкування з журналістами 30 січня.

Зеленський підкреслив, що поки немає офіційної домовленості про припинення вогню.

"Немає жодних секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей з цього приводу між нами і Росією не було", - додав президент.

За його словами, якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почула Україна, то в результаті буде якийсь результат, і його можна буде оцінити.

"Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій чи будь-якій іншій, ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор переговорів - США. Ми завжди демонструємо, що підтримуємо всі раціональні американські ініціативи, підтримуємо будь-які реальні ініціативи щодо деескалації тощо", - зазначив президент України.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як писав Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не наносити удари по українських містах протягом тижня. Про це американський президент повідомив під час засідання уряду, яке транслював Білий дім.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та інших містах упродовж тижня. Він погодився це зробити", - сказав Трамп.

Президент Зеленський подякував Сполученим Штатам за спроби домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та висловив надію, що американській стороні вдасться цього досягти.

Як пише видання The New York Times з посиланням на радника адміністрації президента України, який говорив на умовах анонімності, так зване енергетичне перемир'я є "джентльменською угодою" між переговірниками.

Угода не одразу набула чинності. Після того, як 27 січня Росія обстріляла Одесу і пасажирський поїзд безпілотниками і ракетами, в результаті чого загинули п'ятеро людей, російські переговорники принесли приватні вибачення.

Енергетичне перемир'я може зіграти на руку РФ: думка аналітиків

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для завдання великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють експерти.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

