Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Прямих домовленостей з РФ не було: Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я

Анна Ярославська
30 січня 2026, 10:23оновлено 30 січня, 11:03
44
Київ підтримує ініціативи США щодо дипломатичного врегулювання та деескалації.
Володимир Зеленський, енергетика
Зеленський пояснив позицію України щодо енергетичного перемир'я / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Головні тези:

  • Україна буде дзеркально дотримуватися енергетичного перемир'я
  • Прямих переговорів з Росією з цього питання не проводилося
  • Формальних домовленостей про припинення вогню між Україною та РФ немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде дзеркально дотримуватися енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо на переговорах в Абу-Дабі воно не обговорювалося.

Під час зустрічі з журналістами Зеленський заявив, що в Абу-Дабі американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації - "з обох сторін демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії".

відео дня

"Ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків. Якщо Росія не буде бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Ось і все, і ми про цей принцип раніше вже теж говорили. Це можливість, а не домовленість", - сказав глава держави під час спілкування з журналістами 30 січня.

Зеленський підкреслив, що поки немає офіційної домовленості про припинення вогню.

"Немає жодних секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей з цього приводу між нами і Росією не було", - додав президент.

За його словами, якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почула Україна, то в результаті буде якийсь результат, і його можна буде оцінити.

"Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій чи будь-якій іншій, ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор переговорів - США. Ми завжди демонструємо, що підтримуємо всі раціональні американські ініціативи, підтримуємо будь-які реальні ініціативи щодо деескалації тощо", - зазначив президент України.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як писав Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не наносити удари по українських містах протягом тижня. Про це американський президент повідомив під час засідання уряду, яке транслював Білий дім.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та інших містах упродовж тижня. Він погодився це зробити", - сказав Трамп.

Президент Зеленський подякував Сполученим Штатам за спроби домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та висловив надію, що американській стороні вдасться цього досягти.

Як пише видання The New York Times з посиланням на радника адміністрації президента України, який говорив на умовах анонімності, так зване енергетичне перемир'я є "джентльменською угодою" між переговірниками.

Угода не одразу набула чинності. Після того, як 27 січня Росія обстріляла Одесу і пасажирський поїзд безпілотниками і ракетами, в результаті чого загинули п'ятеро людей, російські переговорники принесли приватні вибачення.

Енергетичне перемир'я може зіграти на руку РФ: думка аналітиків

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для завдання великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють експерти.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України мирні переговори Енергетичне перемир'я
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С

В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С

11:56Синоптик
Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України

Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України

11:54Україна
Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

10:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар раптово полетів угору: новий курс валют на 30 січня

Долар раптово полетів угору: новий курс валют на 30 січня

Світло більше не вимикатимуть: для якої категорії громадян скасують обмеження

Світло більше не вимикатимуть: для якої категорії громадян скасують обмеження

В Україні можуть тимчасово зупинити навчання: у МОН надали нові рекомендації

В Україні можуть тимчасово зупинити навчання: у МОН надали нові рекомендації

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Останні новини

11:56

В Україну насуваються сильні морози: де вдарить -25 °С

11:54

Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України

11:53

Закриття неба, "бусифікація" і не лише: Зеленський окреслив головні задачі Міноборони

11:39

Учасник "Зважених та щасливих" вступив до лав ЗСУ — як він виглядає зараз

11:22

"Вже не просто група суддів": оголошено склад журі Нацтбора на Євробачення-2026

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26
11:06

РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу: в ООН чітко відповіли

10:59

Рекордні морози на підході: Житомирську область скує арктичне повітря

10:56

Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

10:26

На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду

Реклама
10:24

"Люблю": зрадниця Йолка показала чоловіка, якого приховувалаВідео

10:24

Зеленський публічно запросив Путіна приїхати в Київ

10:23

Прямих домовленостей з РФ не було: Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я

10:05

Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця зими: економіст оцінив ризики

09:58

Захоплення Донбасу відкладається: Паліса пояснив, чому РФ не може виконати свої плани

09:26

Чому 31 січня не можна сваритися і з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

09:17

Таємне листування з Путіним: Меланія Трамп розкрила подробиці спілкування з Кремлем

09:13

Битва трьох див: прогноз на переможця Нацвідбору на Євробачення-2026

09:10

"РФ не робить зусиль для миру": ЄС готує термінове рішення у відповідь

08:57

Поки москвичі не відчувають на собі тягар війни, війна триватимеПогляд

08:40

Енергетичне перемир'я в Україні дуже вигідне для РФ - ISW

Реклама
08:09

Може стати гарячим напрямком: в ISW заявили про небезпечне просування ворога

07:56

Армія РФ захопила село на Дніпропетровщині: в DeepState показали свіжі карти

07:11

РФ завдала удару по Запоріжжю: спалахнула пожежа, є постраждалі - що відомоФотоВідео

06:10

Логіка переговорів: що важливо знати про зміниПогляд

05:37

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

05:05

Вчені розкрили таємничого вбивцю океанів: названо причину масових вимирань

04:40

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчинки в саду за 59 секунд

03:40

Пощастить з грошима: у двері трьох знаків зодіаку "постукає" фінансова фортуна

03:16

Зацвітуть за день: рецепт потужної підгодівлі для всіх квітів з двох інгредієнтів

02:32

Не козаки і не купці: ким насправді були чумаки і чому їх так називалиВідео

01:23

РФ пішла на прорив кордону: в ДПСУ назвали два небезпечних напрямки

01:01

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса зробила важке зізнання: "Якщо чесно, я рада"

00:25

"Зганьбили Путіна": The Times про деталі оточення росіян і штурму Куп'янська

00:07

Змусив маму танути: Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із сином

29 січня, четвер
23:23

Прихований трюк з пляшкою олії: одна хитрість на кухні змінює все

23:11

Одна область України може залишитися без газу: людей закликали підготуватися

22:27

Ціни раптово підскочать: які продукти під загрозою різкого подорожчання

21:45

Коли почнеться енергетичне перемир'я - Зеленський відреагував на заяву Трампа

21:31

Посилки приходили самі по собі: жінка розкрила страшну причину

Реклама
21:29

В Україні змінять правила паркування: якій категорії водіїв варто приготуватися

20:56

Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕКФото

20:36

У Києві відновлюють навчання в школах: ЗМІ дізналися терміни та форми занять

20:34

Тернопільщину атакують сильні морози: коли температура впаде до -21

20:03

Швидко, просто і дуже смачно: шикарний салат за 5 хвилин

19:42

Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причинуВідео

19:40

"Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

19:37

Путін дав час до квітня: в ОП розкрили плани росіян щодо Донбасу

19:26

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

19:25

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти