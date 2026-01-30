"Люблю": зрадниця Йолка показала чоловіка, якого приховувала

Співачка приховала весілля від шанувальників.

Йолка - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ялинка

Ви дізнаєтеся:

Йолка вийшла заміж

Як вона повідомила про зміну сімейного статусу

Співачка українського походження Йолка, яка довгий час працює в Росії і мовчить про жорстоке військове вторгнення терористичної Росії в Україну, натякнула на своє заміжжя. Відео з коханим вона опублікувала в Instagram.

У ролику, змонтованому під одну з пісень зрадниці, вона гуляє з обранцем по засніжених локаціях, грає з вівцями і випромінює щастя. В одному з кадрів співачка крупним планом показує каблучку на безіменному пальці. Таким чином Йолка розповіла про своє заміжжя.

Як виглядає чоловік Йолки / скрін з відео

"Найспонтанніше відео в моєму житті. На дуже добру, іронічну і чесну пісню. Просто люблю, коли люди посміхаються, ось і все", — написала артистка під відео.

Раніше співачка натякала, що перебуває у стосунках, і говорила про "тепле відчуття ніжності", але досі не розкрила особу свого обранця.

Йолка — обручка / скрін з відео

Йолка — особисте життя

Єдиним офіційним чоловіком співачки був Сергій Астахов. Вони одружилися в 2010 році. Сергій довгий час був її адміністратором. Після розлучення в 2016 році співачка ретельно приховує своїх обранців.

Про особу: співачка Йолка Йолка (Єлизавета Іванцев) - російська співачка з України, колишня учасниця КВН. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ. Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету РФ, опосередковано фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соціальних мережах допомагає спонсорувати війну. Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

