"Люблю": зрадниця Йолка показала чоловіка, якого приховувала

Христина Трохимчук
30 січня 2026, 10:24
Співачка приховала весілля від шанувальників.
Ялинка - весілля
Йолка - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ялинка

Ви дізнаєтеся:

  • Йолка вийшла заміж
  • Як вона повідомила про зміну сімейного статусу

Співачка українського походження Йолка, яка довгий час працює в Росії і мовчить про жорстоке військове вторгнення терористичної Росії в Україну, натякнула на своє заміжжя. Відео з коханим вона опублікувала в Instagram.

У ролику, змонтованому під одну з пісень зрадниці, вона гуляє з обранцем по засніжених локаціях, грає з вівцями і випромінює щастя. В одному з кадрів співачка крупним планом показує каблучку на безіменному пальці. Таким чином Йолка розповіла про своє заміжжя.

Ялинка показала чоловіка
Як виглядає чоловік Йолки / скрін з відео

"Найспонтанніше відео в моєму житті. На дуже добру, іронічну і чесну пісню. Просто люблю, коли люди посміхаються, ось і все", — написала артистка під відео.

Раніше співачка натякала, що перебуває у стосунках, і говорила про "тепле відчуття ніжності", але досі не розкрила особу свого обранця.

Ялинка - обручка
Йолка — обручка / скрін з відео

Йолка — особисте життя

Єдиним офіційним чоловіком співачки був Сергій Астахов. Вони одружилися в 2010 році. Сергій довгий час був її адміністратором. Після розлучення в 2016 році співачка ретельно приховує своїх обранців.

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка і колишній музичний продюсер Національного відбору Тіна Кароль висловила припущення про те, чого очікувати глядачам від фіналу Нацвідбору. Артистка зізналася, що її радує сміливість артистів, які хочуть заявити про себе світовій аудиторії.

Також Настя Каменських, яка після мовного скандалу переїхала жити і будувати кар'єру за кордон, зважилася на відверті зізнання. Співачка обрала для відео спокусливу червону міні-сукню і чорні туфлі на підборах. Настя заявила, що її публічний образ не збігається з тим, яка вона насправді.

Про особу: співачка Йолка

Йолка (Єлизавета Іванцев) - російська співачка з України, колишня учасниця КВН. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ.

Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету РФ, опосередковано фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соціальних мережах допомагає спонсорувати війну.

Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

