Захоплення Донбасу відкладається: Паліса пояснив, чому РФ не може виконати свої плани

Паралельно російські війська розглядають створення так званих буферних зон у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

РФ знову перенесла дедлайн із захоплення Донбасу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/93OMBr

Основні тези:

РФ перенесла дедлайн захоплення Донбасу на весну 2026

Ресурсів для цього у Росії немає

Кремль паралельно говорить про "буферні зони" та південні напрямки

Росія вкотре пересунула терміни реалізації свого плану щодо повного захоплення Донбасу. За новим орієнтиром, окупаційні війська мають вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця березня — початку квітня 2026 року. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в інтерв’ю виданню LB.ua.

За його словами, стратегічні наміри Кремля залишаються незмінними вже тривалий час, а нова дата фактично лише замінила попередні дедлайни, які російське командування неодноразово переносило.

"Мільйон разів переносилися. Я особисто не бачу спроможностей у рашки виконати цю задачу в термін", — наголосив Паліса.

Він зазначив, що протягом усього 2025 року курс РФ був спрямований саме на Донбас. Наразі ж окупаційне командування орієнтує війська на весну 2026-го, проте, на думку української сторони, реалізувати ці плани у визначені строки Росія не здатна.

Паралельно Москва розглядає можливість створення так званих буферних зон у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. На стратегічному рівні обговорюється й перспектива наступу на Одесу та Миколаїв, однак ці напрямки поки не входять до числа першочергових. Паліса пояснив, що російське командування, зважаючи на наявні ресурси, не вважає такі плани реалістичними.

Основним завданням для окупантів залишається Донбас, а також створення передумов для потенційного оперативного успіху на Запорізькому напрямку. Водночас, як підкреслив представник ОП, саме українські сили змогли досягти реальних результатів у цьому регіоні. Тимчасова окупація частини Запорізької області на початку повномасштабного вторгнення була наслідком фактору раптовості, який росіяни згодом втратили.

Росіяни стягують сили в Донецьку область

Речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець раніше повідомляв, що країна-агресор Росія зосередила близько 80 тис. особового складу військ в Донецькій області для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

"Є дані від розвідки, що противник буде намагатись посилювати тиск саме на Слов’янському напрямку. Свого часу, після того, як ми змушені були відійти від Сіверська, противник там почав активно накопичувати особовий склад, постійно здійснює туди переміщення, логістику", - підкреслив він.

Питання Донбасу - останні новини

Як повідомляв Главред, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

На закритих переговорах в Абу-Дабі представники Києва і Вашингтона обговорювали можливі механізми стабілізації ситуації на сході України. Серед пропозицій розглядався варіант введення міжнародного контингенту на території окупованої частини Донецької області.

Прессекретар російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу, адже це "важлива умова російської сторони".

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

