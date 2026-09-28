До двадцятки найкращих серіалів увійшли "Чорнобиль" і одразу дві версії "Офісу".

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The New York Times обрала 100 найкращих серіалів XXI століття / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

На першому місці - "Пуститися берега"

До трійки лідерів також увійшли "Прослушка" та "Божевільні"

Газета The New York Times провела опитування серед понад 500 акторів, продюсерів, режисерів та інших діячів кіноіндустрії, щоб скласти рейтинг найкращих серіалів. Кожного з них попросили назвати десять найкращих серіалів, прем’єра яких відбулася після 1 січня 2000 року. Тому серіалу "Клан Сопрано", що стартував у 1999 році, у цьому списку немає

На першій позиції опинився серіал "Пуститися берега" (Breaking Bad). До трійки лідерів також увійшли "Прослушка" (The Wire) та "Божевільні" (Mad Men).

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На наступних місцях розташувалися "Спадкоємці" (Succession), "Бруднуля" (Fleabag) та "Гра престолів" (Game of Thrones). У десятку найкращих також увійшли "Віце-президент" (Veep), "Студія 30" (30 Rock), "Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm) та "Атланта" (Atlanta).

До першої десятки увійшли:

"Пуститися берега" (Breaking Bad);

"Прослушка" (The Wire);

"Божевільні" (Mad Men);

"Спадкоємці" (Succession);

"Флібег" (Fleabag);

"Гра престолів" (Game of Thrones);

"Віце-президент" (Veep);

"Студія 30" (30 Rock);

"Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm);

"Атланта" (Atlanta).

Деякі популярні серіали посіли значно нижчі позиції: "Чорнобиль" - на 19-му місці, "Корона" - на 20-му місці, "Білий лотос" - на 21-му, "Дуже дивні справи" - лише на 53-му, "Американська сімейка" - на 77-му, а "Дівчата Гілмор" - на 99-му.

Детальніше про вибір The New York Times можна дізнатися на окремій сторінці.

Фото: The New York Times

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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