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The New York Times обрала 100 найкращих серіалів XXI століття

Віталій Кірсанов
28 вересня 2026, 22:53
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До двадцятки найкращих серіалів увійшли "Чорнобиль" і одразу дві версії "Офісу".
Газета
The New York Times обрала 100 найкращих серіалів XXI століття / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • На першому місці - "Пуститися берега"
  • До трійки лідерів також увійшли "Прослушка" та "Божевільні"

Газета The New York Times провела опитування серед понад 500 акторів, продюсерів, режисерів та інших діячів кіноіндустрії, щоб скласти рейтинг найкращих серіалів. Кожного з них попросили назвати десять найкращих серіалів, прем’єра яких відбулася після 1 січня 2000 року. Тому серіалу "Клан Сопрано", що стартував у 1999 році, у цьому списку немає

На першій позиції опинився серіал "Пуститися берега" (Breaking Bad). До трійки лідерів також увійшли "Прослушка" (The Wire) та "Божевільні" (Mad Men).

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На наступних місцях розташувалися "Спадкоємці" (Succession), "Бруднуля" (Fleabag) та "Гра престолів" (Game of Thrones). У десятку найкращих також увійшли "Віце-президент" (Veep), "Студія 30" (30 Rock), "Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm) та "Атланта" (Atlanta).

До першої десятки увійшли:

  • "Пуститися берега" (Breaking Bad);
  • "Прослушка" (The Wire);
  • "Божевільні" (Mad Men);
  • "Спадкоємці" (Succession);
  • "Флібег" (Fleabag);
  • "Гра престолів" (Game of Thrones);
  • "Віце-президент" (Veep);
  • "Студія 30" (30 Rock);
  • "Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm);
  • "Атланта" (Atlanta).

Деякі популярні серіали посіли значно нижчі позиції: "Чорнобиль" - на 19-му місці, "Корона" - на 20-му місці, "Білий лотос" - на 21-му, "Дуже дивні справи" - лише на 53-му, "Американська сімейка" - на 77-му, а "Дівчата Гілмор" - на 99-му.

Детальніше про вибір The New York Times можна дізнатися на окремій сторінці.

The New York Times обрала 100 найкращих серіалів XXI століття
Фото: The New York Times

Новини кіно

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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