"Страшна аварія": українська актриса потрапила в ДТП у Києві

Олеся Надєєва була на зйомках, а після їхнього завершення поверталася додому на маршрутці.

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Олеся Надєєва потрапила в ДТП у Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/olesianadieieva

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Аварія сталася ввечері 27 вересня

Актриса відбулася сильним переляком

Українська актриса Олеся Надєєва, відома за серіалом "Зворотний напрямок", розповіла про ДТП, учасницею якої стала в Києві.

Аварія сталася ввечері 27 вересня. Того дня артистка перебувала на зйомках, а після їхнього завершення поверталася додому на маршрутці. За словами Надєєвої, вона була дуже виснажена через нічні та денні обстріли Києва і хотіла якомога швидше опинитися вдома. Про це Надєєва написала на своїй сторінці в Instagram.

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Однак дорога додому обернулася для актриси сильним стресом. Маршрутка, в якій вона їхала, опинилася поруч у момент зіткнення автомобілів.

"Їхала додому після зйомок, на які теж ледь дісталася через шахедні атаки, постійно збивали, дуже голосно, вся тремтіла від страху. Хотіла якнайшвидше дістатися додому і відчути спокій, а відчула повний п...дець", - розповіла артистка.

За словами Надєєвої, ДТП сталася безпосередньо перед маршруткою. Водій встиг різко загальмувати, проте повністю уникнути зіткнення не вдалося - транспорт частково врізався в автомобіль.

Різка зупинка та сам момент аварії сильно налякали пасажирів. Актриса зізнається, що спочатку навіть не зрозуміла, що сталося, і вирішила, що це міг бути приліт.

"Дякую Богові, своєму ангелу-охоронцю, бо маршрутка, в якій я їхала, була прямо перед машиною, яка повністю розбита. Не знаю, як мені пощастило. Неймовірно страшна ДТП, є загиблі", - повідомила Надєєва.

Вона додала, що після зіткнення пасажири маршрутки одночасно закричали. За словами актриси, все сталося настільки швидко, що вона встигла лише почути гучний звук і побачити яскравий спалах.

"Ми в маршрутці всі закричали від різкої зупинки, і наш водій трохи врізався, звичайно, бо це сталося дуже швидко. Чесно кажучи, я думала, що це вибух, бо був такий гучний звук, яскраве червоне світло та дим, просто жах", - поділилася артистка.

Фізично Надєєва не постраждала. За її словами, вона відбулася лише сильним переляком.

Фото: instagram.com/stories/olesianadieieva

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Про особу: Олеся Надєєва Олеся Надєєва - українська актриса театру та кіно, яка здобула широку популярність завдяки головній ролі Дарини в серіалі "Зворотний напрямок". Олеся родом із Херсонської області. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, після чого продовжила будувати кар’єру в Києві. Окрім акторської майстерності, вона також професійно займається фотографією. У вересні 2026 року стало відомо, що актриса виходить заміж. Після п’яти років стосунків їй зробив пропозицію її колега-актор.

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