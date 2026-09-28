Джеджула показав усіх своїх дітей від різних шлюбів разом

Популярний телеведучий зібрав своїх дітей у Буковелі.

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Андрій Джеджула з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

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Як виглядають діти Джеджули

Як він підписав фото

Популярний телеведучий Андрій Джеджула, який одружений вже втретє, показав миле фото з усіма своїми дітьми від різних дружин.

Відповідним фото зірка поділився на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку артист позує разом із сином і двома доньками. Знімок вийшов теплим і сімейним, а сам Джеджула лаконічно підписав публікацію: "Мої сонечка".

Андрій Джеджула показав усіх своїх дітей разом / Фото Instagram/djedjula

Як відомо, у шоумена троє дітей від різних стосунків. Судячи з опублікованих знімків, зараз він проводить час із сім'єю на відпочинку - ймовірно, у Буковелі.

Нагадаємо, старший син Даніель народився у стосунках із танцівницею Сантою Дімопулос, дочка Аделіна - від шлюбу з блогеркою Юлією Леус, а наймолодша Емілія з’явилася вже в новому союзі, який артист воліє не афішувати.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала матір’ю. 26 вересня 2026 року 46-річна зірка народила сина й одразу поділилася радісною новиною з шанувальниками в Instagram.

Раніше також пропагандистка та розпалювачня ненависті до українців Симоньян показала своїх дітей.

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Про особу: Андрій Джеджула Андрій Джеджула - український актор театру та кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.

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