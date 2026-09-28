'Легко не буде точно': кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

Уряд запевняє, що План стійкості виконується, але гарантій легкої зими не дає.

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Корецький назвав категорію українців, яким варто виїхати з міст до зими / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Прем'єр закликає підготувати альтернативне житло маломобільним на зиму

Масової евакуації з міст не планується

Легкої зими через ризик обстрілів не буде

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Родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю радять заздалегідь підшукати альтернативне місце проживання на зиму 2026-2027 років - через ризик тривалих відключень світла. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю "ТСН.Тиждень".

Пріоритет уряд віддає тим, кому складно самостійно спуститися з верхніх поверхів багатоповерхівки, коли ліфти знеструмлені. Такі мешканці в разі аварійної ситуації потребуватимуть сторонньої допомоги - і вирішувати це питання, на думку глави уряду, варто до початку холодів, а не в момент, коли екстрені служби одночасно ліквідовуватимуть наслідки російських атак.

"Виїжджати - це якась вже крайність. Але, наприклад, є люди маломобільні або з інвалідністю. Чому не подбати саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема", - зауважив Корецький.

Питання вже обговорили з мером Києва

Зміна місця перебування на зимовий період стосується вузької категорії громадян, і їхня чисельність органам влади відома. Прем'єр зазначив, що профільні структури столиці вже працюють із цими людьми, а саму тему він проговорив із міським головою Києва.

Виїзд з населеного пункту в уряді не розглядають як масовий сценарій - це радше персональне рішення для тих, хто фізично не зможе пережити довге відключення у власній квартирі.

"Легко не буде точно"

Окремо Корецький відзвітував про виконання Плану стійкості. Цьогоріч Україна наростила обсяги генерації та збільшила кількість резервних джерел живлення для критично важливих об'єктів.

Утім, гарантій щодо всіх без винятку об'єктів уряд не дає - надто з огляду на ракетну складову ворожих ударів.

"Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати і ми суттєво якісніше готуємося до цієї зими", - запевнив прем'єр.

Прогнозувати перебіг опалювального сезону очільник уряду не береться: противник постійно змінює й удосконалює тактику обстрілів, тож рівень загроз залишається високим.

"Легко не буде точно, але в нас немає іншого сценарію, в нас немає іншого варіанту", - підсумував Корецький.

Який план РФ щодо ударів по енергетиці України

Міністр енергетики Денис Шмигаль говорив, що Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, у яких визначені конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження.

За його словами, окремі плани передбачені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст.

Він додав, що російські плани охоплюють значно ширше коло об’єктів, ніж безпосередньо електростанції. Серед потенційних цілей - системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також інтерконектори, через які Україна отримує електроенергію з Європи та які пов’язані з енергосистемою через Дніпро.

"Там два великі документи, дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити. Види зброї - від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів", - зазначив міністр.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чого чекати українцям взимку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народна депутатка Роксолана Підласа інформувала про зміни в розписі державного бюджету щодо підготовки енергетики до зими. У своєму коментарі Підласа наголосила на перенесенні частини видатків і відкладенні підготовки енергетики на грудень. За її словами, серед перенесених видатків згадувалися капітальні проєкти й орієнтовно близько 39 мільярдів гривень, які відклали на пізніші терміни.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що можливі удари по енергетичній інфраструктурі можуть ускладнити ситуацію взимку. Він у своєму інтерв'ю оприлюднив тривожний прогноз на зиму і описав фактори, що визначатимуть розвиток подій. За його оцінкою, технічно Україна могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році.

Climate Impact Company повідомила про очікувану температуру і опади в зимовий період 2026–2027 років. За прогнозом фахівців, оприлюдненим у релізі, вони очікують аномальні температури та снігопади з переважно теплим груднем. Моделі компанії вказують, що грудень має високий ризик теплових відхилень, а найімовірніша хвиля похолодання припадає на січень.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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