"500 грн у кишені": відомий актор розповів про реальні доходи в українському кіно

Володимир Гладкий зізнався, що фінансова стабільність у акторській сфері є далеко не у всіх.

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Володимир Гладкий висловився щодо зарплат акторів в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_hladkyi

Коротко:

Акторська професія стає прибутковою за умови постійної зайнятості

Додатковим джерелом стабільності для Гладкого залишається театр

Український актор Володимир Гладкий, відомий глядачам за серіалом "Дільничний з ДВРЗ", розповів, наскільки високими насправді є доходи представників акторської професії в Україні. Артист, який нещодавно одружився, зізнався, що фінансова стабільність у цій сфері є далеко не у всіх. Про це актор розповів у інтерв’ю Oboz.ua.

За словами Гладкого, робота в кіно та на телебаченні зовсім не означає автоматично високий заробіток. На відміну від голлівудських зірок, українські актори нерідко стикаються з періодами, коли проектів практично немає, а разом з ними зникає й стабільний дохід.

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"Актор в Україні - це не обов’язково людина, яка багато заробляє й живе, як у Голлівуді. У нас усе простіше. Буває, що в кишені 500 гривень - і все. Особливо взимку, коли роботи менше", - розповів актор.

Гладкий зазначив, що навіть хороший заробіток протягом одного сезону не гарантує фінансового спокою на майбутнє. Якщо людина не вміє грамотно розпоряджатися грошима, після завершення чергового проєкту вона може швидко зіткнутися з нестачею коштів.

"А якщо влітку нормально заробив, але не дуже вмієш розпоряджатися грошима, можеш сидіти й думати: „Ну й що тепер?" Професія насправді досить нестабільна. Я іноді жартую, що це професія жебраків", - зізнався артист.

При цьому сам Гладкий зараз не відчуває фінансових труднощів завдяки великій кількості роботи. Однак він підкреслює: акторська професія стає дійсно прибутковою лише за умови постійної зайнятості.

"Зараз, слава Богу, у мене стабільно багато роботи, тому проблем немає. Але акторська професія може бути хорошим заробітком, якщо ти працюєш постійно. Але тут головне слово - "якщо". Бо ніхто не гарантує, що завтра у тебе буде наступний проєкт", - пояснив актор.

Додатковим джерелом стабільності для Гладкого залишається театр. Він працює в Одеському українському театрі імені В. Василька. Втім, театральна діяльність приносить йому порівняно невеликий фіксований дохід.

"Мені в цьому плані ще допомагає театр. Я працюю в Одеському українському театрі імені В. Василька. Правда, уявіть собі: моя ставка - 15 тисяч гривень на місяць", - розповів артист.

При цьому Гладкий підкреслив, що продовжує працювати в театрі не лише заради заробітку. За його словами, для нього важлива сама можливість займатися улюбленою справою та отримувати задоволення від роботи на сцені.

"Але театр для мене важливий не лише через гроші. Мені справді цікаво там працювати", - додав актор.

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Про особу: Володимир Гладкий Володимир Гладкий - український актор кіно та академічного театру на Липках. Першою кінороботою актора став короткометражний фільм "Дрифтер". Однак глядачі звернули увагу на талант Гладкого після виходу серіалів "Байки Мітяя", "Дільничний з ДВРЗ" та "Екстрасенси-детективи".

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