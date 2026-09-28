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Пориви вітру до 20 м/с: в Україні погіршиться погода, що буде з температурою

Анна Косик
28 вересня 2026, 15:26
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У низці областей очікується сильний вітер, тоді як в інши регіонах "царитиме" комфортна осіння погода.
Пориви вітру до 20 м/с: в Україні погіршиться погода, що буде з температурою
Прогноз погоди в Україні 29 вересня - 2 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи будуть опади в Україні у найближчі дні
  • Наскільки підвищиться температура повітря
  • Де очікуються пориви вітру

Погода в Україні завтра, 29 вересня, буде комфортною. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в більшості областей очікується невелика хмарність.

Опадів синоптики не прогнозують. Вночі та вранці в західних областях буде місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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"Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°", - додали синоптики.

Пориви вітру до 20 м/с: в Україні погіршиться погода, що буде з температурою
Погода в Україні 29 вересня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 29 вересня

У вівторок у столиці та на Київщині також очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі опуститься до 6-11°, вдень буде 15-20°. У Києві температура вночі коливатиметься в межах 9-11°, вдень 18-20°.

Пориви вітру до 20 м/с: в Україні погіршиться погода, що буде з температурою
Погода в Києві 29 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода у перші дні жовтня

До 2 жовтня в Укргідрометцентрі прогнозують суху погоду без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями тумани. Температура вночі буде в межах 4-11° тепла, на півдні країни до 14° тепла, вдень очікується 15-23°.

В Карпатах температурний режим буде іншим. Вночі, за прогнозом синоптиків, там буде 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погоду в Україні упродовж поточного тижня, до 4 жовтня, визначатиме малорухомий антициклон та його південна периферія. Тому у більшості областей очікується стійкий характер погоди, без істотних опадів та зі стабільним температурним режимом.

Раніше повідомлялося, що у Києві у період з 1 по 4 жовтня, попередньо, очікується тепла і сонячна погода. Після цього можливі короткочасні дощі. Далі до кінця місяця денна погода має залишатися помірно теплою для жовтня, але ночі стануть помітно холоднішими.

Напередодні стало відомо, що 28 вересня циклонічна діяльність над Чорним морем охопить південну частину України. У південній частині очікуються помірні дощі.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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