Принц Гаррі розповів, як навчаються його діти після зміни школи

Принц Гаррі розповів про те, як проходить навчання його дітей.

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Принц Гаррі та Меган Маркл перевели дітей до нової школи / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

Коротко:

Що розповів принц Гаррі

Як адаптуються його діти

Принц Гаррі вперше прокоментував ситуацію з навчанням своїх дітей - принца Арчі та принцеси Лілібет - після нещодавніх змін у їхньому шкільному житті.

Як пише Page Six, за словами герцога Сассекського, діти зараз знову ходять до школи і поступово звикають до нового розпорядку. Він зазначив, що ранок перед заняттями дається їм не завжди легко - як і у багатьох дітей, у них бувають так звані "понеділкові настрої", коли не хочеться йти на уроки.

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Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Гаррі розповів, що намагається підтримувати сина й доньку, пояснюючи їм важливість того, чим він займається, та ділячись історіями про свою благодійну діяльність. Це допомагає зацікавити дітей і відволікти їх від ранкового небажання йти до школи.

Раніше стало відомо, що Арчі та Лілібет були змушені змінити навчальний заклад незабаром після повернення сім’ї до Великої Британії. Рішення було пов’язане з питаннями безпеки та організаційними складнощами.

Зараз, за словами принца Гаррі, ситуація стабілізувалася, і діти вже адаптуються до нової школи та життя у Великій Британії.

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Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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