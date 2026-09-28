ЗСУ ведуть бої на території Курської області РФ: генерал пояснив, що відбувається

ЗСУ на Курщині досі утримують позиції біля Нового Путі та Політотдельського.

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ЗСУ на Курщині - генерал розкрив, де українські сили тримають позиції / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

ЗСУ зберігають позиції на Курщині біля Нового Путі

РФ намагається створити буферну зону біля Сум

ЗСУ продовжують утримувати окремі позиції на території Курської області РФ поблизу населених пунктів Новий Путь та Політотдельський. Про це повідомив командувач 8 корпусу ДШВ, генерал Дмитро Волошин в інтерв'ю BBC Україна.

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За його словами, українські підрозділи контролюють кілька невеликих ділянок у прикордонній зоні РФ. Йдеться, зокрема, про лісові масиви поблизу Нового Путі та Політотдельського.

"Так, ще досі є позиції восьмого корпусу ДШВ на території Курської області. Я можу навіть назвати, де саме. Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поряд. Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є", - зазначив Волошин.

Генерал розповів, що приблизно рік тому російські підрозділи активніше намагалися витіснити українських військових із цих районів. Однак після значних втрат РФ фактично відмовилася від продовження цієї операції.

"Певний час, приблизно рік тому, вони були агресивніші, дійсно хотіли нас вибити. Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовились від цієї задачі", - сказав командувач 8 корпусу ДШВ.

Водночас українські сили також не стали розширювати присутність на цій ділянці. Волошин пов'язує це з необхідністю зосереджувати ресурси на інших проблемних напрямках.

Російські війська нині змінюють акцент на прикордонній ділянці та намагаються просунутися ближче до Сум. За словами генерала, противник шукає вразливі місця української оборони, однак досягти поставлених завдань йому поки не вдається.

"Росіяни тут пробують створити "буферну зону", шукають слабкі місця, але не виходить. Основна їх ціль, звісно, це місто Суми, обласний центр на кордоні", - наголосив Волошин.

Окремо генерал звернув увагу на використання російськими військами артилерії для ударів по Сумах. Він зазначив, що йдеться не про масований вогонь, а про поодинокі постріли з важких систем.

"Дивіться, вже є оприлюднені факти, що противник артилерійськими системами працював по місту Суми. Так, це не були масові артилерійські обстріли, це був хаотичний обстріл з використанням самохідної артилерійської установки 2С7 "Піон", 203-мм калібру. Це поодинокі постріли просто по місту мали максимально дестабілізувати обстановку, примусити населення панікувати, примусити український народ загалом піти на угоду з агресором", - сказав він.

Водночас Волошин не став стверджувати, що російське командування вже поставило завдання повністю оточити або захопити Суми. Подальший розвиток ситуації, за його словами, залежатиме від перебігу бойових дій на цій частині фронту.

Він також звернув увагу на інформаційну складову російської кампанії. На його думку, заяви про захоплення населених пунктів використовуються для демонстрації успіхів перед російською аудиторією, тоді як масштаб фактичного просування часто залишається поза увагою.

"Ви ж зверніть увагу, вони кажуть, що захоплюють певні населені пункти, але вони не говорять, яку площу території взяли під контроль. Навпаки, коли ЗСУ просуваються на якомусь напрямку, то говорять в першу чергу, що звільнили скільки-то квадратних кілометрів території", - вказує генерал.

За оцінкою Волошина, чисельність російського угруповання на Сумському напрямку за останній рік істотно не змінилася. Він вважає, що можливі локальні перестановки не створили принципової переваги для противника.

"За останній рік угрупування противника на Сумському напрямку суттєвих змін не зазнало. Можливо, десь один батальйон додався і один віднявся, коротше кажучи, це не суттєво. Повірте, в умовах сучасної війни один батальйон - це не так багато, з того батальйону саме штурмовиків буде 100-150 максимум. За пару тижнів тут вони всі знищуються", - зазначив Волошин.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Харківщині - що відомо

Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині, однак ці повідомлення не свідчать про масштабний наступ окупаційних сил. Москва таким чином намагається створити інформаційний тиск та змусити Україну змінити розподіл резервів. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

"Так, ми зараз бачимо елементи інформаційної війни. Коли тривають наші наступальні операції, нехай і тактичні, але з позитивною динамікою, росіянам необхідно перебити цю позитивну для нас інформаційну хвилю на іншому напрямку. Причому вона створюється в режимі дезінформації", - зазначив Світан.

Одним із способів формування такого інформаційного ефекту є демонстрація присутності російських військових у населених пунктах. За словами експерта, поява окремих бійців і подальша публікація відповідних кадрів не означають встановлення контролю над територією.

"Там ніхто нічого не захоплює. Якісь "прапороносії" кудись забігають, десь щось фотографують. Для чого? Щоб в інформаційному потоці показати нібито розгортання широкомасштабних наступальних операцій і щоб менше звертали увагу на провисання російських військ, припустимо, в районі Лимана", - наголосив військовий експерт.

Окремо Світан оцінив можливість подальшого просування російських сил на Харківському напрямку. За його словами, нинішня ситуація не формує передумов для масштабного розвитку наступальних дій, а особливості місцевості додатково ускладнюють застосування значної кількості бронетехніки.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, DeepState поінформував про просування окупаційних військ на Покровському напрямку поблизу міста Білицьке Добропільської громади, де противник дещо розширив зону контролю. Загалом за минулу добу на лінії фронту зафіксовано 221 бойове зіткнення.

Командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький підбив підсумки третього етапу операції "Вівальді", у ході якої українські сили деокупували низку населених пунктів Донеччини, зокрема відновили контроль над Карпівкою. Від початку наступальних дій повернуто 176 км² території, а втрати ворога оцінюють у 2000 убитими та пораненими й понад 250 полоненими.

У корпусі "Хартія" повідомили, що на Куп'янському напрямку російські окупанти використали цивільних як "живий щит" під час відведення своїх підрозділів уздовж газогону "Шебелинка - Острогозьк". Оператори розвідувальних дронів зафіксували на відео групу з дев'яти осіб, серед яких були діти, люди похилого віку та людина на милицях, яких загарбники змушували рухатися попереду себе.

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Про персону: Дмитро Волошин Дмитро Волошин - бригадний генерал, Герой України, командир 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Народився у місті Верхівцеве Дніпропетровської області. Проходив службу у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді та 46-й окремій аеромобільній Подільській бригаді. У 2024 році очолив 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, яка під його командуванням виконувала бойові завдання в районі Вовчанська на Харківщині та зупинила просування російських військ. У квітні 2025 року був призначений командиром 8-го корпусу ДШВ. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, а у 2024 році отримав звання Героя України та орден "Золота Зірка".

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