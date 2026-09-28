'Час рухатися далі': керівник ЦПД при РНБО Коваленко йде з посади

Коротко:
- Керівник ЦПД при РНБО заявив, що йде з посади
- Він продовжить роботу в безпековому секторі
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко йде з посади. Про це він написав в Telegram.
"Дякую президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв мою заяву на звільнення. Три роки в ЦПД РНБО - це довгий шлях", - йдеться у повідомленні.відео дня
Коваленко також подякував за можливість принести користь державі на цьому напрямку.
"Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезінформації і формуванню українського порядку денного. А також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами", - наголосив він.
Керівник ЦПД підкреслив, що залишиться в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з Росією.
"Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому. ЦПД РНБО - лише успіхів. Чудова команда, яка точно зробить ще багато для держави. Продовжуємо рух", - підсумував Коваленко.
Кадрові перестановки - останні новини
Як повідомляв Главред, 17 серпня президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Володимира Карпенка президент призначив Юрія Погрібного.
3 серпня Зеленський призначив Рустема Умєрова новим керівником Служби зовнішньої розвідки України. Водночас колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко очолив РНБО.
16 липня Зеленський звільнив одразу трьох очільників регіональної влади - голів Київської та Миколаївської обласних військових адміністрацій, а також начальника Київської міської військової адміністрації.
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Про персону: Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
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