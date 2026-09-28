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"Час рухатися далі": керівник ЦПД при РНБО Коваленко йде з посади

Марія Николишин
28 вересня 2026, 22:04
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Він залишиться в безпековому секторі й відповідатиме за когнітивний напрям протидії Росії.
'Час рухатися далі': керівник ЦПД при РНБО Коваленко йде з посади
Коваленко йде з посади керівника ЦПД / колаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989

Коротко:

  • Керівник ЦПД при РНБО заявив, що йде з посади
  • Він продовжить роботу в безпековому секторі

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко йде з посади. Про це він написав в Telegram.

"Дякую президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв мою заяву на звільнення. Три роки в ЦПД РНБО - це довгий шлях", - йдеться у повідомленні.

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Коваленко також подякував за можливість принести користь державі на цьому напрямку.

"Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезінформації і формуванню українського порядку денного. А також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами", - наголосив він.

Керівник ЦПД підкреслив, що залишиться в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з Росією.

"Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому. ЦПД РНБО - лише успіхів. Чудова команда, яка точно зробить ще багато для держави. Продовжуємо рух", - підсумував Коваленко.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, 17 серпня президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Володимира Карпенка президент призначив Юрія Погрібного.

3 серпня Зеленський призначив Рустема Умєрова новим керівником Служби зовнішньої розвідки України. Водночас колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко очолив РНБО.

16 липня Зеленський звільнив одразу трьох очільників регіональної влади - голів Київської та Миколаївської обласних військових адміністрацій, а також начальника Київської міської військової адміністрації.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

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