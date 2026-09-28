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Долар, євро та злотий пішли в круте піке: новий курс валют на 29 вересня

Марія Николишин
28 вересня 2026, 18:32
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 29 вересня.
Долар, євро та злотий пішли в круте піке: новий курс валют на 29 вересня
Курс валют в Україні на 29 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у вівторок
  • Яка нова вартість євро

На вівторок, 29 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та злотий несподівано подешевшали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,81 грн/дол. Водночас 28 вересня валюта коштувала 44,84 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 3 копійки.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 29 вересня встановлено на рівні 50,97 грн/євро, що на 16 копійок менше, ніж у понеділок (51,13 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,65 грн/злотий. 28 вересня ця валюта коштувала 11,69 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 4 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у жовтні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що у жовтні офіційний курс долара коливатиметься в межах 44,85-45,20 грн/дол.

За його словами, висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки.

"На ринку є попит на долар, але немає пропозиції. Плюс удари Росії по складам і торговельним закладам призвели до того, що зараз знищені запаси ліків, продуктів харчування, і все це треба закупати. Тому попит на іноземну валюту зростає", - наголосив він.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий заявляв, що попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує помірні коливанння курсу валют в жовтні. На його думку, курс долара переважно перебуватиме в межах 44,6-45,4 грн/дол.

Крім того, фінансові аналітики прогнозують стабільність офіційного курсу до кінця вересня в діапазоні 44,5–45,2 грн за долар, однак попереджають про високі ризики девальвації восени.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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