Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар може подорожчати до 46 гривень: відомо, коли курс піде угору

Марія Николишин
28 вересня 2026, 23:01
google news Підпишіться
на нас в Google
Базовий сценарій із імовірністю 65% передбачає готівковий долар у коридорі 45,50-46,00 грн.
Долар може подорожчати до 46 гривень: відомо, коли курс піде угору
Яким буде курс долара в Україні у жовтні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Базовий сценарій: долар 45,50-46,00 грн, євро 51,00-51,50 грн
  • НБУ у вересні вийшов на рекордні 5,4 млрд дол інтервенцій
  • Негативний сценарій оцінено у 20%: долар до 46,5 грн

Готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн. Саме такий базовий сценарій із імовірністю 65% закладає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, тиск на національну валюту формує передусім зовнішня торгівля: експорт падає, натомість імпорт зростає - йдеться про паливо, продовольство, фармацевтику та металопродукцію.

відео дня

Додатковий попит на валюту генеруватимуть підготовка до опалювального сезону та закупівля газу.

Він додав, що на протилежній шальці терезів - рекордна активність регулятора: у вересні обсяг валютних інтервенцій НБУ сягнув 5,4 млрд дол.

"Уряд залишив фінансування лише по захищених статтях. Менше бюджетних грошей в економіці - менше споживання бюджетозалежних організацій - менше попиту на імпорт і валюту. Також все більше компаній оголошують скорочення. Це б'є по доходах населення, а отже стримує і споживчий попит, і купівлю валюти", - написав Шевчишин.

Яким може бути курс валют у жовтні

Психологічна позначка 45 грн за долар, за оцінкою експерта, вже втратила статус бар'єра - учасники ринку сприйняли її як проміжну.

Окремо аналітик звертає увагу на логіку регулятора щодо європейської валюти, курс якої безпосередньо впливає на конвертацію міжнародної допомоги.

"НБУ вже показав, що 45 грн/дол. це не стеля, а лише черговий рівень, до якого ринок готовий і воліє дійти, а імпортери вже заклали й курс й інфляцію в ціни реалізації. Продовжую вважати, що НБУ буде тримати євро від глибшої корекції заради конвертації допомоги в гривню по нормальному курсу", - зазначив Шевчишин.

Альтернативний варіант розвитку подій - оптимістичний, але його ймовірність оцінена у 15%. Він передбачає прогрес щодо чорноморського перемир'я, ухвалення Радою необхідних законопроєктів і ритмічне надходження військової допомоги.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

У такому разі долар утримається ближче до 44,5-45,20 грн, а євро повернеться до 51,5-52 грн.

Найгірший розклад аналітик оцінює у 20% і пов'язує його з ескалацією на фронті та політичним глухим кутом у парламенті.

"Прихована мобілізація в РФ після виборів плюс нова хвиля ударів по інфраструктурі та енергетиці, які супроводжуються провалом голосувань у Раді. НБУ змушений одночасно відпускати долар і євро. Простору для маневру між ними не залишається, резерви вимиваються стрімкими темпами і НБУ переходить до економії. Долар – 46-46,5 грн, з ризиком вище при зимовій ескалації", - зауважив аналітик.

Яким буде курс долара до кінця року

Річний прогноз Шевчишин залишає без перегляду - 45,5-46,7 грн за долар. Втім, ця оцінка працює лише за двох умов: вихід на енергетичне перемир'я та безперебійне зовнішнє фінансування, щодо яких поки зберігається значна невизначеність.

Яким буде курс валют наступного року

Народний депутат Ярослав Железняк говорив, що в державному бюджеті на 2027 рік закладено середній курс 47,1 грн за долар, а на кінець року - 48,3 грн.

Водночас представники бізнесу у власних бюджетах використовують вищий орієнтир.

"Бюджетний курс не варто сприймати як прогноз фактичного руху валютного ринку. Уряд ніколи не вгадував із цим показником, а цифра в бюджеті має передусім розрахункове значення", - наголосив він.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на вівторок, 29 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,81 грн/дол, а євро - на рівні 50,97 грн/євро.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що у жовтні курс долара коливатиметься в межах 44,85-45,20 грн/дол. За його словами, висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки.

Водночас директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий заявляв, що попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

Читайте також:

Про персону: Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
долар евро курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рада може перейти на нічну роботу через тривоги: нардеп розкрив можливий сценарій

Рада може перейти на нічну роботу через тривоги: нардеп розкрив можливий сценарій

00:15Україна
РФ закриває небо над "Капустиним Яром": чи є загроза удару "Орешніком"

РФ закриває небо над "Капустиним Яром": чи є загроза удару "Орешніком"

23:53Війна
Росія вже почала додаткову мобілізацію: у ГУР розповіли, кого набирають

Росія вже почала додаткову мобілізацію: у ГУР розповіли, кого набирають

21:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Шанс, який не можна проґавити: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Шанс, який не можна проґавити: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Експерти закликали натирати лимоном підвіконня у жовтні - для чого

Експерти закликали натирати лимоном підвіконня у жовтні - для чого

Гороскоп Таро на завтра, 29 вересня: Дівам — говорити, Близнюкам — вирішувати

Гороскоп Таро на завтра, 29 вересня: Дівам — говорити, Близнюкам — вирішувати

Останні новини

00:44

Ґрунт стане пухким і родючим: що посіяти на порожніх грядках восени

00:15

Рада може перейти на нічну роботу через тривоги: нардеп розкрив можливий сценарій

28 вересня, понеділок
23:53

РФ закриває небо над "Капустиним Яром": чи є загроза удару "Орешніком"

23:39

Названо три місяці народження людей із найчистішим серцем

23:01

Долар може подорожчати до 46 гривень: відомо, коли курс піде угору

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
22:53

The New York Times обрала 100 найкращих серіалів XXI століттяВідео

22:11

Дочка Брюса Вілліса показала нове фото з батьком: як зараз виглядає актор

22:04

"Час рухатися далі": керівник ЦПД при РНБО Коваленко йде з посади

21:56

Росія вже почала додаткову мобілізацію: у ГУР розповіли, кого набирають

Реклама
21:37

Миші більше не полізуть у дім: який засіб змусить їх триматися подаліВідео

21:33

"Крізь біль": дочка Степана Гіги показала кадри останнього концерту батька

20:47

Чому восени варто посипати доріжки в саду пральним порошком: хитрий трюк

20:45

Росія готує новий удар балістикою - які цілі визначив ворог для атаки

20:19

ЗСУ ведуть бої на території Курської області РФ: генерал пояснив, що відбувається

20:19

Кабмін перейшов у режим економії через затримку допомоги: які витрати відкладуть

19:49

Газон навесні швидше почне рости: коли зробити останнє косіння в роціВідео

19:40

"Шахед" впав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску – що відомо

19:30

Багатий врожай і величезні головки часнику: що зробити за 2 тижні до посадкиВідео

19:17

"Має заплатити ціну": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні

19:10

США та Росія домовилися щодо небезпечної зброї: Невзлін розкрив подробиціПогляд

Реклама
18:53

Британія на межі розколу: як можливий розпад країни вплине на НАТО

18:48

Реактивні "Шахеди" почали збивати: Мадяр розповів, чим Україна відповіла на загрозу

18:32

Долар, євро та злотий пішли в круте піке: новий курс валют на 29 вересня

18:17

Експерти закликали натирати лимоном підвіконня у жовтні - для чогоВідео

17:57

"Тривога нон-стоп": поряд з будинком Наталки Карпи у Києві стався "приліт"

17:29

Квасолю більше не доведеться замочувати: як зварити її всього за годину

16:59

"Страшна аварія": українська актриса потрапила в ДТП у Києві

16:50

Нові деталі удару РФ по Академії наук у Києві: поранено екссекретаря РНБО, є загиблаФото

16:32

"Росіяни проспали удар і здаються в полон": фронт під Лиманом посипався, що відомоФотоВідео

16:29

Що краще для пюре – молоко чи вершки: шеф-кухарі дали неочікувану відповідь

16:13

Кому 29 вересня слід молитися за здоров’я та душевну стійкість: яке церковне свято

15:26

Пориви вітру до 20 м/с: в Україні погіршиться погода, що буде з температурою

15:21

Навіщо насправді білять стовбури дерев восени: причина не лише в захисті від шкідників

14:40

Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

14:15

Борщ насправді "насипають" чи "наливають": як правильно сказати українською

13:56

Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталіФото

13:52

Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато пораненихФото

13:35

Яким буде тариф на газ під час опалювального сезону: українцям назвали ціну

13:04

З 1 жовтня в усіх кінотеатрах стартує прокат біографічної пригодницької драми "Довженко. Перший погляд"

12:48

Джеджула показав усіх своїх дітей від різних шлюбів разом

Реклама
12:46

Пліснява зникне назавжди: чим треба обробити стіни і поверхні

12:37

Україна та ще 3 країни можуть отримати чіткий план вступу до ЄС: що готують у Брюсселі

12:13

"Ліки від смутку": Марко Сердинський переміг у шоу "Україна має талант"Відео

12:12

Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

11:55

"Він чіплявся": чоловік Лорак накинувся на Путіна

11:41

РФ готує новий фронт у Європі: що відбувається в НАТО і до чого готується Захід

11:38

"Чан із киплячою смолою": журналістка з РФ побажала Соседову горіти в пеклі

11:24

"Легко не буде точно": кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

11:22

Принц Гаррі розповів, як навчаються його діти після зміни школи

11:18

Сотні полонених окупантів і звільнені села: нові деталі операції "Вівальді"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти