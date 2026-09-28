Долар може подорожчати до 46 гривень: відомо, коли курс піде угору

Базовий сценарій із імовірністю 65% передбачає готівковий долар у коридорі 45,50-46,00 грн.

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Яким буде курс долара в Україні у жовтні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Базовий сценарій: долар 45,50-46,00 грн, євро 51,00-51,50 грн

НБУ у вересні вийшов на рекордні 5,4 млрд дол інтервенцій

Негативний сценарій оцінено у 20%: долар до 46,5 грн

Готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн. Саме такий базовий сценарій із імовірністю 65% закладає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, тиск на національну валюту формує передусім зовнішня торгівля: експорт падає, натомість імпорт зростає - йдеться про паливо, продовольство, фармацевтику та металопродукцію.

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Додатковий попит на валюту генеруватимуть підготовка до опалювального сезону та закупівля газу.

Він додав, що на протилежній шальці терезів - рекордна активність регулятора: у вересні обсяг валютних інтервенцій НБУ сягнув 5,4 млрд дол.

"Уряд залишив фінансування лише по захищених статтях. Менше бюджетних грошей в економіці - менше споживання бюджетозалежних організацій - менше попиту на імпорт і валюту. Також все більше компаній оголошують скорочення. Це б'є по доходах населення, а отже стримує і споживчий попит, і купівлю валюти", - написав Шевчишин.

Яким може бути курс валют у жовтні

Психологічна позначка 45 грн за долар, за оцінкою експерта, вже втратила статус бар'єра - учасники ринку сприйняли її як проміжну.

Окремо аналітик звертає увагу на логіку регулятора щодо європейської валюти, курс якої безпосередньо впливає на конвертацію міжнародної допомоги.

"НБУ вже показав, що 45 грн/дол. це не стеля, а лише черговий рівень, до якого ринок готовий і воліє дійти, а імпортери вже заклали й курс й інфляцію в ціни реалізації. Продовжую вважати, що НБУ буде тримати євро від глибшої корекції заради конвертації допомоги в гривню по нормальному курсу", - зазначив Шевчишин.

Альтернативний варіант розвитку подій - оптимістичний, але його ймовірність оцінена у 15%. Він передбачає прогрес щодо чорноморського перемир'я, ухвалення Радою необхідних законопроєктів і ритмічне надходження військової допомоги.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

У такому разі долар утримається ближче до 44,5-45,20 грн, а євро повернеться до 51,5-52 грн.

Найгірший розклад аналітик оцінює у 20% і пов'язує його з ескалацією на фронті та політичним глухим кутом у парламенті.

"Прихована мобілізація в РФ після виборів плюс нова хвиля ударів по інфраструктурі та енергетиці, які супроводжуються провалом голосувань у Раді. НБУ змушений одночасно відпускати долар і євро. Простору для маневру між ними не залишається, резерви вимиваються стрімкими темпами і НБУ переходить до економії. Долар – 46-46,5 грн, з ризиком вище при зимовій ескалації", - зауважив аналітик.

Яким буде курс долара до кінця року

Річний прогноз Шевчишин залишає без перегляду - 45,5-46,7 грн за долар. Втім, ця оцінка працює лише за двох умов: вихід на енергетичне перемир'я та безперебійне зовнішнє фінансування, щодо яких поки зберігається значна невизначеність.

Яким буде курс валют наступного року

Народний депутат Ярослав Железняк говорив, що в державному бюджеті на 2027 рік закладено середній курс 47,1 грн за долар, а на кінець року - 48,3 грн.

Водночас представники бізнесу у власних бюджетах використовують вищий орієнтир.

"Бюджетний курс не варто сприймати як прогноз фактичного руху валютного ринку. Уряд ніколи не вгадував із цим показником, а цифра в бюджеті має передусім розрахункове значення", - наголосив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на вівторок, 29 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,81 грн/дол, а євро - на рівні 50,97 грн/євро.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що у жовтні курс долара коливатиметься в межах 44,85-45,20 грн/дол. За його словами, висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки.

Водночас директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий заявляв, що попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

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Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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