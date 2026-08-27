Руперт Грінт долучився до бродвейської постановки "Гаррі Поттер і прокляте дитя".

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Зірка "Гаррі Поттера" через 15 років знову зіграє свою культову роль / колаж: Главред, фото: instagram.com/rupertgrint

Коротко:

Грінт виконуватиме роль Рона на сцені з 2 лютого по 30 травня 2027 року

Сюжет вистави присвячений героям оригінальної історії, які подорослішали, та їхнім дітям

Британський актор Руперт Грінт знову втілить образ Рона Візлі через 15 років після виходу заключної частини кіносаги про Гаррі Поттера. Про це повідомляє The New York Times.

Актор приєднався до бродвейської постановки "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Разом із ним у виставі вже задіяний Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя в оригінальних фільмах франшизи.

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Грінт виконуватиме роль Рона на сцені з 2 лютого по 30 травня 2027 року. За словами актора, повернення до знайомого персонажа через стільки років набуло для нього абсолютно нового значення.

"Ми обоє виросли й стали батьками, тож для мене цей образ тепер сприймається зовсім інакше - історія ніби зробила повне коло. Це дивовижне відчуття", - зазначив Грінт.

Сюжет вистави "Гаррі Поттер і прокляте дитя" присвячений дорослим героям оригінальної історії та їхнім дітям. Наступне покоління чарівників вирушає навчатися до Гоґвортсу, де на них чекають нові випробування.

Том Фелтон уперше з’явився у бродвейській постановці в листопаді 2025 року. Актор знову зіграв Драко Малфоя й отримав бурхливу реакцію публіки - глядачі влаштували йому овацію ще до того, як він вимовив першу репліку.

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Про особу: Руперт Грінт Руперт Грінт - англійський актор. Популярність йому принесла роль Рона Візлі у серії фільмів про Гаррі Поттера. Починаючи з 2002 року, Грінт почав працювати поза межами франшизи про Гаррі Поттера ("Грім у штанях", "Уроки водіння", "Вишнева бомба", "Дика штучка"), повідомляє Вікіпедія. Продовжує розвивати акторську кар’єру й донині ("У білому полоні", "Місячна афера", "Великий куш", "Будинок із прислугою" тощо).

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