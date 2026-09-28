Реактивні "Шахеди" почали збивати: Мадяр розповів, чим Україна відповіла на загрозу

За словами Мадяра, поява нової зброї створює своєрідне "вікно можливостей", але воно зберігається доти, доки ворог не знайде ефективного протизаходу.

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Мадяр попередив про небезпеку розвитку ШІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/robert_madyar

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Мадяр попередив про небезпеку розвитку ШІ

Розвиток ШІ сприяє нормалізації раніше немислимих сценаріїв

Україна поки що продовжує шукати ефективне рішення проти нових реактивних "Шахедів", які Росія використовує для атак на українські міста. При цьому українські інженери вже розробили перші засоби перехоплення таких дронів, а їхнє застосування, за словами командувача Силами безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра), дало перші успішні результати. Про це Бровді розповів в інтерв’ю The Telegraph.

Командувач пояснив, що під час війни паралельно триває постійне технологічне протистояння. За його словами, поява нової зброї чи технології створює своєрідне "вікно можливостей", однак воно зберігається лише доти, доки супротивник не знайде ефективного контрзаходу.

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"Паралельно з війною триває війна технологій, і в цій війні технологій існують цикли відкритих вікон, коли одна зі сторін отримує доступ до якоїсь нової технології, а інша за цей короткий проміжок часу вживає контрзаходів", - зазначив Бровді.

Він нагадав, що за час повномасштабної війни подібні технологічні переваги неодноразово з’являлися в обох сторін. При цьому, за його словами, на пошук відповіді зазвичай йшло від кількох тижнів до кількох місяців.

Зараз одним із таких викликів командувач назвав реактивні "Шахеди". Це "вікно" Україна поки що повністю не закрила, проте вже з’явилися перші засоби боротьби з новою загрозою.

"Але мова вже йде не про розробки, а про застосування перших засобів, які були дуже оперативно розроблені українськими інженерами, що працюють у тісній співпраці з військовими на фронті, про перші запуски реактивних протишахедних засобів та про успішні збиття", - заявив Бровді.

За його словами, тепер питання полягає в тому, скільки часу знадобиться українській стороні, щоб остаточно вирішити проблему.

Бровді окремо підкреслив роль безпосередньої взаємодії військових і розробників. На його думку, одним із чинників технологічного розвитку українських безпілотних систем є можливість інженерів перебувати максимально близько до лінії фронту й оперативно отримувати зворотний зв’язок від операторів.

"Одним із основних акцентів українського технологічного прориву в галузі безпілотників є безпосередня близькість інженерів до лінії фронту. Там, де контакт між інженером і безпосереднім пілотом здійснюється без втрати часу, без втрати відстані та без втрати швидкості прийняття рішень", - пояснив командувач.

Мадяр попередив про небезпеку розвитку ШІ

В інтерв’ю Бровді також висловився щодо стрімкого розвитку штучного інтелекту. На його думку, безконтрольний розвиток цієї технології може призвести до серйозних наслідків, особливо після її поєднання з безпілотними та роботизованими системами.

Командувач назвав ШІ "цифровим паноптикумом" і заявив, що людство поступово звикає до того, що ще недавно здавалося неможливим.

"Дрон - це чума третього тисячоліття. Я абсолютно не драматизую, коли про це говорю. У той самий момент штучний інтелект, який дуже швидко увірвався в наше життя, вже фактично непомітно для нас став цифровим паноптикумом, конкретним цифровим паноптикумом, який контролює практично кожен елемент життєдіяльності сучасної людини", - сказав Бровді.

Він також зазначив, що розвиток ШІ поступово змінює межі суспільно прийнятного та сприяє нормалізації раніше немислимих сценаріїв.

"Тобто буквально за рік відбувається така трансформація, яка робить для нас нормою те, що минулого року здавалося неможливим і фантастичним. Дуже небезпечне явище. Коли ми поєднаємо це явище з розвитком безпілотних і роботизованих систем та комплексів, людство отримає зброю, яку навряд чи можна буде контролювати", - заявив командувач Силами безпілотних систем.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Чому Україна поки що не встигає ефективно перехоплювати реактивні дрони

На тлі збільшення кількості швидкісних БПЛА проблема для української ППО полягає не лише в самому факті їхнього застосування. Росія адаптує засоби нападу швидше, ніж Україна встигає розгорнути нові системи захисту, тому частина наявних перехоплювачів поки що не дає очікуваного результату. Заступник голови Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса під час спілкування з журналістами пояснив, що українським Силам оборони потрібен час для технічної та тактичної адаптації до нового типу загрози.

"Росіяни суттєво збільшили використання саме реактивних БПЛА. І їхня кількість продовжуватиме зростати, бо росіяни бачать їхню ефективність. Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, доведеться адаптуватися. Це займе час", - пояснює Паліса.

Водночас бригадний генерал наголосив, що Україна не покладається виключно на безпілотні перехоплювачі. За його словами, проти швидкісних цілей уже задіяні інші компоненти протиповітряної оборони, хоча їхнє застосування має свої обмеження.

"Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення. Високу ефективність демонструють переносні зенітно-ракетні комплекси, різні комплекси, що входять до складу об’єктної протиповітряної оборони. І авіація", - повідомляє Паліса.

Українські дрони та їхнє застосування - новини за темою

Як раніше писав "Главред", в Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара. За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

Українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про особу: "Мадяр" Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проектом "Гранум", співзасновник арт-фонду "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом із Робертом Броуді було перекинуто на Харківський напрямок для посилення Волчанського з’єднання.

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