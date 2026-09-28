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Росія готує новий удар балістикою - які цілі визначив ворог для атаки

Юрій Берендій
28 вересня 2026, 20:45
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Росія готує новий удар балістикою по Києву: монітори попередили про загрозу на 48 годин і назвали чотири цивільні об’єкти серед цілей атак.

Росія готує удар балістикою по Києву - що відомо
Росія готує удар балістикою по Києву - що відомо / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ДСНС Києва

Ключові тези:

  • У Києві зберігається загроза балістичного удару
  • Монітори назвали цивільні об’єкти серед можливих цілей

Країна-агресорка Росія може завдати нового балістичного удару по Києву найближчими днями. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові канали.

відео дня

За їх даними, відповідне попередження продовжили ще на 48 годин. Окремо мешканців столиці закликали враховувати ризики під час повітряних тривог.

"Попередження продовжено на 48 годин та буде продовжуватись до того моменту поки по нам не вдарять, як би це не звучало", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У переліку об’єктів, які радять оминати під час тривог, опинилися кілька торговельних центрів та автозаправна станція.

"Протягом наступних кількох діб радимо обмежити відвідування під час повітряних тривог ТРЦ "Лавина Молл", ТРЦ "Ретровіль" в Києві, ТЦ "Епіцентр" на Полярній 20д, АЗС "KLO" на Полярній 12/1", - повідомили моніторингові канали.

Вони стверджують, що ці об’єкти нібито були додані російською стороною до переліку запланованих цілей.

Росія готує новий удар балістикою - які цілі визначив ворог для атаки
"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Що може зупинити удари РФ по Україні - коментар експерта

Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - заявив Світан.

Окрему увагу військовий експерт приділив Москві. На його думку, саме столиця РФ може стати фактором, який створюватиме внутрішній тиск на російське керівництво.

"Потрібно знайти болючі точки. У росіян вона одна - Москва. Та ахіллесова п’ята, тиск на яку може змусити всю Російську Федерацію не робити того, чого робити не треба", - наголосив він.

Світан також вказав на психологічний аспект можливих ударів по столиці РФ. Він вважає, що мешканці Москви мають відчути прямий вплив війни, а не сприймати її як подію, що відбувається далеко від них.

Окремим фактором експерт назвав зимовий період. За його оцінкою, значне пошкодження міської інфраструктури Москви могло б мати особливо відчутні наслідки через масштаби міста.

Світан порівняв можливий сценарій із ситуацією в Алчевську, де пошкодження інфраструктури взимку призвело до серйозних проблем для населення, але наголосив на принципово іншому масштабі російської столиці.

Росія готує новий удар балістикою - які цілі визначив ворог для атаки
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами мера Києва Віталія Кличка, влучання ворожого безпілотника в центрі столиці спричинило масштабну пожежу. О 14:05 голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович поінформував про наявність поранених та першу підтверджену загиблу людину внаслідок цієї атаки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинилася будівля Національної академії наук України, де одразу ж розгорнули рятувальну операцію. На місці влучання фахівці продовжують приборкувати вогонь та обстежувати приміщення на наявність людей, які могли залишитися під завалами чи всередині споруди.

Унаслідок російського удару по будівлі Академії наук постраждав заступник голови НАНУ та екссекретар РНБО Володимир Горбулін. За попередніми даними джерел, сам Горбулін зазнав незначних травм і вже перебуває вдома, однак його помічниця Наталя загинула під час атаки.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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