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Газон навесні швидше почне рости: коли зробити останнє косіння в році

Віталій Кірсанов
28 вересня 2026, 19:49
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Занадто пізній покіс, як і надмірно коротка стрижка, здатний послабити траву перед настанням холодів.
Як правильно підстригати газон восени
Як правильно підстригати газон восени / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Як правильно підстригати газон восени
  • Що робити з газоном у жовтні

Після спекотного та сухого літа газон міг помітно постраждати і лише з настанням осені почати відновлюватися. Однак у міру наближення холодів важливо правильно вибрати момент для останнього косіння, щоб навесні трава швидше пішла в ріст і залишалася здоровою. Про це пише House Beautiful

Експерт із садівництва Ешлі Бредшоу з Hayter рекомендує припиняти регулярне підстригання, коли температура повітря стабільно опускається до 6 °C і нижче. Тому в більшості випадків останню процедуру можна запланувати на початок або середину листопада. При цьому орієнтуватися слід насамперед на погоду в конкретному регіоні.

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Занадто пізнє косіння, як і надмірно коротка стрижка, може ослабити траву перед настанням холодів. Крім того, коренева система стає більш вразливою до низьких температур. Тому перед зимою газон краще залишити трохи вищим, ніж у теплу пору року.

Як правильно стригти газон восени

Перед останнім покосом фахівець радить збільшити висоту скошування.

"Це надзвичайно важливо! Золоте правило будь-якої осінньої стрижки - і особливо останнього скошування в році", - підкреслює Бредшоу.

За її словами, ніж газонокосарки варто встановити на максимальну висоту. При цьому за один косиння не слід зрізати більше третини висоти трави.

Взимку ріст газону сповільнюється через нестачу сонячного світла та поживних речовин. Тому залишати траву трохи довшою в цей період не тільки допустимо, але й рекомендується.

Що робити з газоном у жовтні

Осінь підходить не тільки для стрижки, але й для додаткової підготовки газону до зими. У жовтні експерт рекомендує провести скарифікацію та аерацію, причому краще зробити це перед останнім покосом.

"В ідеалі скарифікацію та аерацію слід проводити після передостаннього косіння в році - приблизно за три тижні або місяць до останнього стриження", - пояснює фахівець.

Спочатку газон потрібно підстригти. Потім для видалення шару відмерлої трави, моху та іншого рослинного сміття можна скористатися скарифікатором. На невеликій ділянці з цим завданням впораються віялові граблі.

Аерація допомагає поліпшити доступ повітря та вологи до коренів. Для її проведення достатньо звичайних садових вил: ними слід регулярно проколювати ґрунт на глибину приблизно 5–15 сантиметрів.

Така осіння підготовка дозволить газону легше перенести холодну пору року. А навесні у трави буде більше можливостей для активного росту та відновлення.

Дивіться відео про те, коли косити газон напередодні зими

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Про ресурс: House Beautiful

House Beautiful - це американське видання про дизайн інтер’єрів, декор будинку та стиль життя. Воно існує понад століття і вважається одним із провідних ресурсів у своїй сфері.

Перший номер було опубліковано в 1896 році, а сьогодні журнал вважається найстарішим у жанрі "shelter magazine" (журнали про дім та дизайн), який досі виходить.

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