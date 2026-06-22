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Квентін Тарантіно зіграє роль у фільмі з відомою співачкою

Віталій Кірсанов
22 червня 2026, 19:24
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Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса.
Квентін Тарантіно зіграє роль у фільмі
Квентін Тарантіно зіграє роль у фільмі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • У фільмі бере участь співачка Кайлі Міноуг
  • Подробиці нового проєкту не розкриваються

63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. Про це повідомляє портал Nation.

Подробиці нового проєкту не розкриваються, проте на опублікованому знімку видно, що у зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

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Фото зроблено в місті Порткоул, де знімалися сцени похорону та поминок для майбутньої картини.

До речі, раніше Тарантіно зіграв роль у попередньому фільмі Адамса "Only What We Carry" ("Тільки те, що ми несемо"). Тоді його партнерами на знімальному майданчику стали Саймон Пегг і Софія Бутелла.

Квентін Тарантіно зіграє роль у фільмі з відомою співачкою
Фото: nation.cymru

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Про особу: Квентін Тарантіно

Квентін Тарантіно — американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор і письменник. Лауреат "Золотої пальмової гілки" (1994), двох "Оскарів" (1995, 2013), двох премій BAFTA (1995, 2013), чотирьох "Золотих глобусів" (1995, 2013, 2020 — двічі). Найбільш відомий фільмами "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Чотири кімнати" (1995), "Від заходу до світанку" (1996), дилогія "Вбити Білла" (2003, 2004), "Безславні виродки" (2008), "Джанго звільнений" (2012), "Огидна вісімка" (2015), "Одного разу в... Голлівуді" (2019).

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