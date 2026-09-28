'Крізь біль': дочка Степана Гіги показала кадри останнього концерту батька

Незважаючи на погане самопочуття, Степан Гіга продовжував спілкуватися зі своїми шанувальниками та співати для них.

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Останній концерт Степан Гіга дав 28 вересня 2025 року в Жовкві / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvitoslavagiga

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Останній концерт Степан Гіга дав 28 вересня 2025 року в Жовкві

Співак відчував сильний біль, проте все одно вирішив вийти до глядачів

Дочка покійного українського співака Степана Гіги Квітослава поділилася фотографіями з останнього виступу батька. Артист вийшов на сцену практично за три місяці до смерті, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Останній концерт Степан Гіга дав 28 вересня 2025 року в Жовкві Львівської області. За словами доньки, виступ дався йому вкрай важко. Співак відчував сильний біль, проте все одно вирішив вийти до глядачів і провести концерт.

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Квитослава Гіга зізналася, що рідні добре розуміли, яких зусиль коштував артисту цей виступ. Вони переживали за його стан, але водночас пишалися тим, з якою самовіддачею він продовжував займатися улюбленою справою.

"Рівно рік тому тато востаннє вийшов на сцену… Я пам’ятаю той вечір до найдрібніших деталей. Ми стояли біля сцени й дивилися на нього, знаючи, чого йому насправді коштує кожна хвилина цього концерту. Йому вже було дуже важко. Він виходив на сцену крізь біль, практично з останніх сил", - згадала донька співака.

Вона додала, що для родини той вечір став водночас тривожним і дуже важливим. Незважаючи на погане самопочуття, Степан Гіга продовжував спілкуватися зі своїми шанувальниками та співати для них.

"Серце стискалося від хвилювання за нього й водночас від неймовірної гордості. Бо, незважаючи ні на що, він вийшов. До своїх людей. Співав для них, розмовляв з ними, віддавав усе себе - як це робив завжди", - розповіла Квітослава.

Опубліковані фотографії знову повернули її до спогадів про останній концерт батька. За словами Квітослави, любов співака до глядачів була настільки сильною, що він продовжував виступати навіть тоді, коли йому було фізично важко.

Фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Дочка артиста також зазначила, що після смерті Степана Гіги його творчість продовжує жити. Його пісні, як і раніше, лунають, а шанувальники продовжують їх слухати й виконувати.

"Переглядаючи ці кадри, я знову відчуваю той вечір. Те саме хвилювання. Той самий біль. І ту саму гордість за тата. Напевно, саме такою була його любов до людей - сильнішою за власний біль", - написала Квітослава.

Вона додала, що минув уже майже рік від моменту смерті співака, проте його голос і музика, як і раніше, залишаються частиною життя його близьких та шанувальників.

"Його голос лунає. Його пісні співають тисячі людей. Його музика продовжує жити - на сценах, у наших домівках, у наших спогадах і серцях. І поки лунають його пісні, поки люди співають, пам’ятають і люблять - він залишається поруч", - підкреслила дочка музиканта.

Фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Коли помер Степан Гіга

Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років. В останні місяці життя співак перебував у лікарні, де медики боролися за його здоров’я. За інформацією родини, артисту не вдалося подолати інфекцію. На його стан також негативно впливав цукровий діабет.

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Про особу: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікіпедії, за заслуги перед українським народом та за розвиток української культури Степан Гіга у 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

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