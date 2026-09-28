"Він чіплявся": чоловік Лорак накинувся на Путіна

Чоловік-йогіст зрадительки Ані Лорак зробив дивну заяву, за яку може поплатитися.

https://glavred.net/starnews/on-pristaval-muzh-lorak-vyzverilsya-na-putina-10799849.html Посилання скопійоване

Ісаак Віджраку дратує оточення Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Коротко:

Чому розлютився чоловік Лорак

Що йому стало відомо

Колись українська співачка, а зараз зрадниця Ані Лорак, яка живе в країні-окупанті РФ і вийшла заміж за іспанця та інструктора йоги Ісаака Віджраку, незабаром наразиться на серйозні проблеми.

Як пишуть російські пропагандисти в Telegram, її чоловік обурився, що його дружину не привітав з днем народження президент терористичної Росії, який знищує її батьківщину, - Володимир Путін.

відео дня

Пропагандисти викрили чоловіка Лорак / Скріншот Telegram

Іспанець вважає, що це - недолік команди співачки.

Посилаючись на джерела в команді Ані Лорак, пропагандисти пишуть, що чоловік артистки довго обурювався, що його дружина не отримала привітання від терориста Путіна.

"Він чіплявся до всіх, обурювався, що команда "не змогла поінформувати президента" про день народження Кароліни. Мовляв, це можна було просто зробити, адже друзі Кароліни близькі до Путіна. Ми намагалися переконати його, що президент вітає лише найвидатніших артистів, але отримали такий потік негативу й криків, що, мовляв, якщо ми не бачимо, що працюємо з найвидатнішою артисткою, то навіщо ми взагалі потрібні. Було дуже неприємно", - поділився співрозмовник.

Ісаак Віджраку вважає Лорак "великою співачкою" / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Джерело додало, що, на його думку, "Ані Лорак – велика співачка, але ось вийшла заміж за дурня".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, російська журналістка Божена Ринська, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, виїхала з РФ і оселилася в Латвії, прокоментувала смерть путінського підлабузника Сергія Соседова.

Раніше також дочка співачки-зрадниці Ані Лорак Софія, яка цього року почала навчання в 9-му класі, знову приголомшила своєю абсолютною безграмотністю.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред