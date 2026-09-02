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У Мережі показали перший трейлер нового Гаррі Поттера: названо дату прем'єри

Віталій Кірсанов
2 вересня 2026, 21:31
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У трейлері глядачам показали головних героїв історії про юного чарівника, а також директора Гоґвортсу та кількох викладачів школи магії.
У мережі опублікували перший трейлер нового фільму про
У мережі опублікували перший трейлер нового фільму про "Гаррі Поттера" / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Нова екранізація стане серіалом, а не повнометражним фільмом
  • Прем'єра першого сезону запланована на 25 грудня

Стрімінгова платформа HBO Max представила перший повноцінний трейлер нового серіалу за мотивами знаменитої серії книг про Гаррі Поттера. Відео вже з'явилося на офіційному YouTube-каналі компанії та викликало активне обговорення серед шанувальників франшизи.

"Ласкаво просимо до нового року в Гоґвортсі!" - йдеться в описі опублікованого ролика.

відео дня

У трейлері глядачам показали головних героїв історії про юного чарівника, а також директора Гоґвортса та кількох викладачів школи магії. Шанувальники отримали можливість вперше побачити персонажів у виконанні нових акторів та оцінити атмосферу екранізації.

Перші реакції на відео в основному виявилися позитивними. Користувачі відзначили, що творцям вдалося передати знайому атмосферу Хогвартса. Окремо глядачі звернули увагу на гру акторів, які виконують головні ролі.

Нова екранізація стане серіалом, а не повнометражним фільмом, що дозволить творцям детальніше розкрити події оригінальних книг.

Прем'єра першого сезону запланована на 25 грудня – у день Різдва. Серіал буде доступний на платформі HBO Max.

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У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів". Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проєкт буде прямим ремейком картини Веса Крейвена.

Британський актор Руперт Грінт знову втілить образ Рона Візлі через 15 років після виходу заключної частини кіносаги про Гаррі Поттера. Актор приєднався до бродвейської постановки "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Разом із ним у виставі вже бере участь Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя в оригінальних фільмах франшизи.

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Гаррі Поттер і поттеріана

Гаррі Поттер - серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 2" (2011), - а також спін-оф "Фантастичні тварини і де вони мешкають" (2016) та його продовження, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем’єра спеціального випуску "Повернення до Гоґвортсу" - документального фільму, присвяченого 20-річчю "поттеріани".

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