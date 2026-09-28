Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Має заплатити ціну": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні

Марія Николишин
28 вересня 2026, 19:17
google news Підпишіться
на нас в Google
Речник Путіна пов'язав посилення атак із заявами Києва про удари вглиб Росії.
'Має заплатити ціну': у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні
У Кремлі зробили нову заяву про удари / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кремль публічно виправдав атаки на українські міста
  • Пєсков назвав удари по Україні "ціною" за дії Києва

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито має "заплатити ціну" за свої дії в останні місяці. Його слова цитують росЗМІ.

Зокрема, він сказав, що Москва нібито має "покарати" Україну за дії останніх місяців, а останні російські удари по Україні є "частиною цієї ціни".

відео дня

"Росія має зробити так, щоб нікому не спадало на думку оголошувати плани щодо нанесення їй нищівних ударів", - сказав прес-секретар Путіна.

Крім того, Пєсков вкотре зробив заяву щодо можливості відновлення мирних переговорів.

"Путін досить вичерпно висловився щодо позиції Росії стосовно переговорів щодо України", - додав він.

Що може зупинити удари РФ по Україні

Військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві.

За його словами, подібний підхід – це "іранський захист". Його суть полягає у використанні далекобійної зброї для тиску на найбільш чутливі для противника точки.

"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - зауважив він.

'Має заплатити ціну': у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні
Ключові цілі в Росії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія вдень 28 вересня атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у Шевченківському районі, в середмісті столиці, зафіксовано падіння БпЛА на нежитлову будівлю.

Відомо, що заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі Академії наук у Києві. Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула.

Крім того, Росія вдень 28 вересня атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 травмовані. На місці удару виникла пожежа в адміністративній будівлі.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Дмитро Пєсков війна Росії та України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ ведуть бої на території Курської області РФ: генерал пояснив, що відбувається

ЗСУ ведуть бої на території Курської області РФ: генерал пояснив, що відбувається

20:19Війна
Кабмін перейшов у режим економії через затримку допомоги: які витрати відкладуть

Кабмін перейшов у режим економії через затримку допомоги: які витрати відкладуть

20:19Економіка
"Шахед" впав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску – що відомо

"Шахед" впав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску – що відомо

19:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберігання

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберігання

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

Останні новини

20:19

ЗСУ ведуть бої на території Курської області РФ: генерал пояснив, що відбувається

20:19

Кабмін перейшов у режим економії через затримку допомоги: які витрати відкладуть

19:49

Газон навесні швидше почне рости: коли зробити останнє косіння в роціВідео

19:40

"Шахед" впав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску – що відомо

19:30

Багатий врожай і величезні головки часнику: що зробити за 2 тижні до посадкиВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
19:17

"Має заплатити ціну": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні

19:10

США та Росія домовилися щодо небезпечної зброї: Невзлін розкрив подробиціПогляд

18:53

Британія на межі розколу: як можливий розпад країни вплине на НАТО

18:48

Реактивні "Шахеди" почали збивати: Мадяр розповів, чим Україна відповіла на загрозу

Реклама
18:32

Долар, євро та злотий пішли в круте піке: новий курс валют на 29 вересня

18:17

Експерти закликали натирати лимоном підвіконня у жовтні - для чогоВідео

17:57

"Тривога нон-стоп": поряд з будинком Наталки Карпи у Києві стався "приліт"

17:29

Квасолю більше не доведеться замочувати: як зварити її всього за годину

16:59

"Страшна аварія": українська актриса потрапила в ДТП у Києві

16:50

Нові деталі удару РФ по Академії наук у Києві: поранено екссекретаря РНБО, є загиблаФото

16:32

"Росіяни проспали удар і здаються в полон": фронт під Лиманом посипався, що відомоФотоВідео

16:29

Що краще для пюре – молоко чи вершки: шеф-кухарі дали неочікувану відповідь

16:13

Кому 29 вересня слід молитися за здоров’я та душевну стійкість: яке церковне свято

15:26

Пориви вітру до 20 м/с: в Україні погіршиться погода, що буде з температурою

15:21

Навіщо насправді білять стовбури дерев восени: причина не лише в захисті від шкідників

Реклама
14:40

Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

14:15

Борщ насправді "насипають" чи "наливають": як правильно сказати українською

13:56

Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталіФото

13:52

Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато пораненихФото

13:35

Яким буде тариф на газ під час опалювального сезону: українцям назвали ціну

13:04

З 1 жовтня в усіх кінотеатрах стартує прокат біографічної пригодницької драми "Довженко. Перший погляд"

12:48

Джеджула показав усіх своїх дітей від різних шлюбів разом

12:46

Пліснява зникне назавжди: чим треба обробити стіни і поверхні

12:37

Україна та ще 3 країни можуть отримати чіткий план вступу до ЄС: що готують у Брюсселі

12:13

"Ліки від смутку": Марко Сердинський переміг у шоу "Україна має талант"Відео

12:12

Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

11:55

"Він чіплявся": чоловік Лорак накинувся на Путіна

11:41

РФ готує новий фронт у Європі: що відбувається в НАТО і до чого готується Захід

11:38

"Чан із киплячою смолою": журналістка з РФ побажала Соседову горіти в пеклі

11:24

"Легко не буде точно": кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

11:22

Принц Гаррі розповів, як навчаються його діти після зміни школи

11:18

Сотні полонених окупантів і звільнені села: нові деталі операції "Вівальді"

10:58

Гороскоп Таро на завтра, 29 вересня: Дівам — говорити, Близнюкам — вирішувати

10:42

В пральній машині чи вручну: як прати шапку, щоб вона не втратила форму

10:37

Бізнес ексзаступника глави ДУС: мільйонні держконтракти, родинні компанії та "Імона-Аудит"

Реклама
10:20

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

10:06

В Україні з’явився Фонтан Сковороди з 20-тонного бразильського граніту, створений за ініціативи Дениса Парамонова

10:03

Скандал довкола полонених із КНДР: Сеул вимагає від України офіційних вибачень

09:59

Інтенсивність обстрілів РФ може знизитися: монітори вказали на нюанс

09:32

У мережу потрапили фото дітей пропагандистки Сімоньян: як вони виглядають

09:17

Капітуляція до кінця зими: Путін різко змінив стратегію війни проти України

09:17

Гороскоп на завтра, 29 вересня: Терезам - полегшення, Водоліям - зміни

09:12

Трамп попросив Зеленського "пригальмувати": деталі розмови президентів

08:39

Популярний салат з новим інгредієнтом: рецепт "Цезаря" з рибою

08:23

Полювання на командувача СБС: Росія оцінила Бровді у 20 мільйонів — WSJ

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти