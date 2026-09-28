'Має заплатити ціну': у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні

Речник Путіна пов'язав посилення атак із заявами Києва про удари вглиб Росії.

https://glavred.net/world/dolzhna-zaplatit-cenu-v-kremle-sdelali-cinichnoe-zayavlenie-ob-udarah-po-ukraine-10799939.html Посилання скопійоване

У Кремлі зробили нову заяву про удари / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кремль публічно виправдав атаки на українські міста

Пєсков назвав удари по Україні "ціною" за дії Києва

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито має "заплатити ціну" за свої дії в останні місяці. Його слова цитують росЗМІ.

Зокрема, він сказав, що Москва нібито має "покарати" Україну за дії останніх місяців, а останні російські удари по Україні є "частиною цієї ціни".

відео дня

"Росія має зробити так, щоб нікому не спадало на думку оголошувати плани щодо нанесення їй нищівних ударів", - сказав прес-секретар Путіна.

Крім того, Пєсков вкотре зробив заяву щодо можливості відновлення мирних переговорів.

"Путін досить вичерпно висловився щодо позиції Росії стосовно переговорів щодо України", - додав він.

Що може зупинити удари РФ по Україні

Військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві.

За його словами, подібний підхід – це "іранський захист". Його суть полягає у використанні далекобійної зброї для тиску на найбільш чутливі для противника точки.

"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - зауважив він.

Ключові цілі в Росії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія вдень 28 вересня атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у Шевченківському районі, в середмісті столиці, зафіксовано падіння БпЛА на нежитлову будівлю.

Відомо, що заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі Академії наук у Києві. Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула.

Крім того, Росія вдень 28 вересня атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 травмовані. На місці удару виникла пожежа в адміністративній будівлі.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред