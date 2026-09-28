'Має заплатити ціну': у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні

Коротко:
- Кремль публічно виправдав атаки на українські міста
- Пєсков назвав удари по Україні "ціною" за дії Києва
Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито має "заплатити ціну" за свої дії в останні місяці. Його слова цитують росЗМІ.
Зокрема, він сказав, що Москва нібито має "покарати" Україну за дії останніх місяців, а останні російські удари по Україні є "частиною цієї ціни".
"Росія має зробити так, щоб нікому не спадало на думку оголошувати плани щодо нанесення їй нищівних ударів", - сказав прес-секретар Путіна.
Крім того, Пєсков вкотре зробив заяву щодо можливості відновлення мирних переговорів.
"Путін досить вичерпно висловився щодо позиції Росії стосовно переговорів щодо України", - додав він.
Що може зупинити удари РФ по Україні
Військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві.
За його словами, подібний підхід – це "іранський захист". Його суть полягає у використанні далекобійної зброї для тиску на найбільш чутливі для противника точки.
"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - зауважив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія вдень 28 вересня атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у Шевченківському районі, в середмісті столиці, зафіксовано падіння БпЛА на нежитлову будівлю.
Відомо, що заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі Академії наук у Києві. Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула.
Крім того, Росія вдень 28 вересня атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 травмовані. На місці удару виникла пожежа в адміністративній будівлі.
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Про персону: Дмитро Пєсков
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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