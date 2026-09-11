Трагедія на зйомках за участю українки: з’явився трейлер фільму про Болдвіна

Режисером фільму стала номінантка на премію "Оскар" Рора Кеннеді, дочка сенатора Роберта Ф. Кеннеді.

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Вийшов трейлер документального фільму про справу Алека Болдвіна / колаж: Главред, фото: скріншот

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Вийшов трейлер документального фільму про справу Алека Болдвіна

Прем'єра документального фільму запланована на 1 жовтня

Вийшов трейлер документального фільму "Суд над Алеком Болдвіном" (The Trial of Alec Baldwin), присвяченого трагедії на знімальному майданчику вестерну "Іржа" (Rust), загибелі українсько-американської операторки Галини Хатчінс та подальшого судового розгляду за участю актора Алека Болдвіна.

Режисеркою стрічки стала номінантка на премію "Оскар" Рора Кеннеді, дочка сенатора Роберта Ф. Кеннеді. Вона отримала близький доступ до Болдвіна і протягом тривалого часу знімала події у стилі cinéma vérité. Фільм не тільки послідовно розповідає про події, а й розглядає ширші питання відповідальності, пошуку винних, суспільної реакції на трагедії та ставлення до публічних осіб.

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Творці стрічки зазначають, що історія Болдвіна виходить далеко за межі самої трагедії на знімальному майданчику. За їхніми словами, фільм порушує питання стану судової системи та того, як суспільство сприймає гучні кримінальні справи за участю відомих людей.

Кеннеді розпочала роботу над документальною стрічкою в той час, коли Болдвіну ще загрожувало кримінальне переслідування та можливе ув’язнення. Зйомки тривали аж до судового процесу, який відбувся в липні 2024 року в Санта-Фе. Під час засідання суддя закрила справу проти актора.

Після того як компанія Abramorama придбала права на дистрибуцію фільму, Рора Кеннеді розповіла про значення проєкту. За словами режисерки, 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику "Іржі" сталася трагедія: операторка Галина Хатчінс загинула після пострілу з реквізитної зброї, яка перебувала в руках Алека Болдвіна.

Кеннеді підкреслила, що одразу після того, що сталося, багато хто сприймав цю подію як нещасний випадок і важку травму для всіх учасників знімального процесу. Однак незабаром у центрі уваги опинилися питання відповідальності, провини, покарання та правосуддя. На думку режисерки, значний суспільний резонанс значною мірою був пов’язаний із популярністю Болдвіна та його репутацією.

Документальний фільм також пропонує особистий погляд на самого актора. Автори описують Болдвіна як талановиту й улюблену публікою людину, але водночас суперечливу та прямолінійну постать, відому своїми політичними поглядами та запальним характером.

Прем’єра документального фільму "Суд над Алеком Болдвіном" запланована на 1 жовтня.

Вбивство Галини Хатчінс - головне

Раніше актор Алек Болдвін, який потрапив у жахливу ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця й вбила оператора-постановника з України Галину Хатчінс, заявляв, що завершує свою акторську кар’єру. Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.

Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня 2021 року.

Болдвін одразу після випадкового вбивства заявляв, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з’ясувати всі подробиці того, що сталося.

На студії стверджували, що пістолет був заряджений холостими патронами і не був бойовим, а куля, ймовірно, розірвалася в стволі.

Осколками, що розлетілися, було поранено 42-річну операторку Галину Хатчінс, яка пізніше померла в лікарні, та 48-річного режисера Джоела Соуза, який вижив.

Хоча актора згодом виправдали, його ім’я досі фігурує в ЗМІ через судові суперечки та публічні конфлікти.

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Про особу: Алек Болдвін Олександр Рей "Алек" Болдвін III - американський актор кіно, телебачення та озвучування, комік, кінорежисер і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" та "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні", повідомляє портал "Вікіпедія".

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