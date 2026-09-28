Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато поранених

Анна Косик
28 вересня 2026, 13:52оновлено 28 вересня, 14:38
google news Підпишіться
на нас в Google
Окупанти запустили дрони по дуже людному місцю. В ОВА повідомили деталі.
Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато поранених
Росія серед білого дня завдала смертельного удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Російські дрони атакували Дніпро
  • Ворог поцілив у центр міста
  • Внаслідок атаки є загиблі і поранені

Країна-агресор Росія вдень 28 вересня атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 травмовані. Про це повідомили у ДСНС України.

На місці удару виникла пожежа в адміністративній будівлі. Людей, які опинилися заблокованими на верхніх поверхах, рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини.

відео дня

"Попередньо, надзвичайники врятували 49 людей", - йдеться у повідомленні.

  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру
    Наслідки удару РФ 28 вересня по Дніпру фото: t.me/dsns_telegram

Ворожу атаку підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він зазначив, що армія РФ посеред робочого дня атакувала офісний центр, поруч з яким немає жодного військового об'єкта.

"Поряд - житлові будинки, парк, бібліотека, офіси, магазини. Центр Дніпра. Посеред робочого дня тут - сотні людей. Саме сюди вдарили росіяни", - наголосив він.

О 14:00 Ганжа оновив інформацію щодо наслідків ворожої атаки. Постраждали 15 людей, дві жінки госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Коли інтенсивність обстрілів РФ може знизитися

Главред писав, що за даними моніторингового каналу "єРадар", атаки Росії ударними дронами можуть змінитися. Причиною зміни характеру ударів по Україні стануть погодні умови.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Через збільшення хмарності, низьку межу хмар та опади монітори припускають, що ворогу доведеться знизити інтенсивність застосування реактивних БпЛА проти України.

Однак загальна загроза при цьому навряд чи зменшиться, адже окупанти можуть зробити більший акцент на звичайних "Геранях-2" та наростити кількість їхніх запусків.

Удари РФ по Дніпру та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 22 вересня російські війська одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах області. На об’єктах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді спалахнули пожежі.

Раніше, 19 вересня, РФ атакувала Дніпро безпілотниками. У місті зайнялася пожежа, стало відомо про постраждалих внаслідок ворожої атаки на торговий центр.

Напередодні стало відомо, що Росія 12 вересня атакувала місто Дніпро. Ворог тричі бив по одному підприємству. Інформація про постраждалих тоді не надходила.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Дніпра війна в Україні новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

14:40Війна
Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталі

Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталі

13:56Україна
Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато поранених

Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато поранених

13:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберігання

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберігання

Сильний холод накриє Україну після бабиного літа: точний прогноз до кінця жовтня

Сильний холод накриє Україну після бабиного літа: точний прогноз до кінця жовтня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

Останні новини

14:40

Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

14:15

Борщ насправді "насипають" чи "наливають": як правильно сказати українською

13:56

Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталіФото

13:52

Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато пораненихФото

13:35

Яким буде тариф на газ під час опалювального сезону: українцям назвали ціну

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
13:04

З 1 жовтня в усіх кінотеатрах стартує прокат біографічної пригодницької драми "Довженко. Перший погляд"

12:48

Джеджула показав усіх своїх дітей від різних шлюбів разом

12:46

Пліснява зникне назавжди: чим треба обробити стіни і поверхні

12:37

Україна та ще 3 країни можуть отримати чіткий план вступу до ЄС: що готують у Брюсселі

Реклама
12:13

"Ліки від смутку": Марко Сердинський переміг у шоу "Україна має талант"Відео

12:12

Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

11:55

"Він чіплявся": чоловік Лорак накинувся на Путіна

11:41

РФ готує новий фронт у Європі: що відбувається в НАТО і до чого готується Захід

11:38

"Чан із киплячою смолою": журналістка з РФ побажала Соседову горіти в пеклі

11:24

"Легко не буде точно": кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

11:22

Принц Гаррі розповів, як навчаються його діти після зміни школи

11:18

Сотні полонених окупантів і звільнені села: нові деталі операції "Вівальді"

10:58

Гороскоп Таро на завтра, 29 вересня: Дівам — говорити, Близнюкам — вирішувати

10:42

В пральній машині чи вручну: як прати шапку, щоб вона не втратила форму

10:37

Бізнес ексзаступника глави ДУС: мільйонні держконтракти, родинні компанії та "Імона-Аудит"

Реклама
10:20

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

10:06

В Україні з’явився Фонтан Сковороди з 20-тонного бразильського граніту, створений за ініціативи Дениса Парамонова

10:03

Скандал довкола полонених із КНДР: Сеул вимагає від України офіційних вибачень

09:59

Інтенсивність обстрілів РФ може знизитися: монітори вказали на нюанс

09:32

У мережу потрапили фото дітей пропагандистки Сімоньян: як вони виглядають

09:17

Капітуляція до кінця зими: Путін різко змінив стратегію війни проти України

09:17

Гороскоп на завтра, 29 вересня: Терезам - полегшення, Водоліям - зміни

09:12

Трамп попросив Зеленського "пригальмувати": деталі розмови президентів

08:39

Популярний салат з новим інгредієнтом: рецепт "Цезаря" з рибою

08:23

Полювання на командувача СБС: Росія оцінила Бровді у 20 мільйонів — WSJ

08:03

Вибухи, "прильоти" і пожежі: дрони масовано атакували Кубань

07:20

Знищити столицю, щоб зламати країну: Портников простежив лінію від Батурина до КиєваПогляд

07:05

Росія вдарила КАБами по будинках у Харкові: понад 20 постраждалих, серед них — дітиФото

06:40

Російські дрони атакували Київ: під удар потрапила АЗС, спалахнула пожежа

05:31

Ніякий не "шиповнік": як правильно назвати колючий кущ із червоними плодами українською

05:00

Шанс, який не можна проґавити: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

03:36

Сонце може влаштувати надпотужний спалах: коли Землю накриє новий "шторм"

02:15

Великих ягід не буде: де категорично заборонено садити малину

27 вересня, неділя
23:35

РФ нагромадила десятки ракет: у Мережі дізналися про підготовку масованого обстрілу

Реклама
22:56

Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

22:35

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберіганняВідео

22:07

РФ атакувала ринок "Столичний" під Києвом: є загиблі та багато поранених, вирує пожежаФото

21:32

Балістика по РФ уже полетіла: Загородній назвав головну ціль України

21:17

Ейдман пояснив, чому "прості росіяни" постійно воюютьПогляд

20:53

"Росія "перемогла" дитсадочки і школи": Зеленський розкрив масштаби терору РФ

20:34

Що захистить Україну від ракетних атак РФ: Буданов зробив несподівану заяву

20:33

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

19:54

Окупанти мають нові просування поблизу ключового міста: що відбувається на фронті

19:44

Чому 28 вересня не можна сумувати: яке церковне свято

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти