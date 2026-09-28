Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато поранених

Окупанти запустили дрони по дуже людному місцю. В ОВА повідомили деталі.

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Росія серед білого дня завдала смертельного удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Російські дрони атакували Дніпро

Ворог поцілив у центр міста

Внаслідок атаки є загиблі і поранені

Країна-агресор Росія вдень 28 вересня атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 травмовані. Про це повідомили у ДСНС України.

На місці удару виникла пожежа в адміністративній будівлі. Людей, які опинилися заблокованими на верхніх поверхах, рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини.

відео дня

"Попередньо, надзвичайники врятували 49 людей", - йдеться у повідомленні.

Ворожу атаку підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він зазначив, що армія РФ посеред робочого дня атакувала офісний центр, поруч з яким немає жодного військового об'єкта.

"Поряд - житлові будинки, парк, бібліотека, офіси, магазини. Центр Дніпра. Посеред робочого дня тут - сотні людей. Саме сюди вдарили росіяни", - наголосив він.

О 14:00 Ганжа оновив інформацію щодо наслідків ворожої атаки. Постраждали 15 людей, дві жінки госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Коли інтенсивність обстрілів РФ може знизитися

Главред писав, що за даними моніторингового каналу "єРадар", атаки Росії ударними дронами можуть змінитися. Причиною зміни характеру ударів по Україні стануть погодні умови.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Через збільшення хмарності, низьку межу хмар та опади монітори припускають, що ворогу доведеться знизити інтенсивність застосування реактивних БпЛА проти України.

Однак загальна загроза при цьому навряд чи зменшиться, адже окупанти можуть зробити більший акцент на звичайних "Геранях-2" та наростити кількість їхніх запусків.

Удари РФ по Дніпру та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 22 вересня російські війська одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах області. На об’єктах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді спалахнули пожежі.

Раніше, 19 вересня, РФ атакувала Дніпро безпілотниками. У місті зайнялася пожежа, стало відомо про постраждалих внаслідок ворожої атаки на торговий центр.

Напередодні стало відомо, що Росія 12 вересня атакувала місто Дніпро. Ворог тричі бив по одному підприємству. Інформація про постраждалих тоді не надходила.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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