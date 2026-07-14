Подробиці нового варіанту не розкриваються, але проєкт описується словами "дія відбувається у світі "Кошмару на вулиці В’язів"".

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У Голлівуді знімуть оновлену версію "Кошмару на вулиці В'язів" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, warnerbros.com

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Студія Paramount Pictures придбала права на сценарій фільму 1984 року

Майбутній проєкт буде прямим ремейком картини Веса Крейвена

У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів". Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проєкт буде прямим ремейком картини Веса Крейвена.

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"Ми чекаємо на можливість представити новому поколінню оновлену версію фільму. Ми знаємо, що Вес був би в захваті, побачивши, як жахи займають своє законне місце в культурному каноні", - заявила вдова Крейвена Ії Лабункі.

Деталі нової версії не розкриваються, але проєкт описується словами "дія відбувається у світі "Кошмару на вулиці В’язів"".

Новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що 63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. У зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар’єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з’являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

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Про фільм: "Кошмар на вулиці В’язів" "Кошмар на вулиці В’язів" - це культовий американський фільм жахів у жанрі слешер, знятий режисером Весом Крейвеном у 1984 році. Він став класикою світового кінематографа та поклав початок величезній медіафраншизі. Історія розповідає про групу підлітків із провінційного містечка, яких у їхніх власних снах починає переслідувати одна й та сама людина - моторошно обгорілий чоловік у брудному смугастому светрі, капелюсі та з рукавичкою з гострими лезами на пальцях. Головна моторошна особливість фільму: якщо маніяк вбиває людину уві сні, та помирає й у реальному житті. Щоб вижити, героям доводиться цілодобово боротися зі сном. Саме цей фільм став першою акторською роботою для тоді ще нікому не відомого Джонні Деппа. Успіх першої картини призвів до створення цілої серії, яка включає 9 фільмів (включаючи кросовер "Фредді проти Джейсона" та ремейк 2010 року), серіали, книги та комікси.

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